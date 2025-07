Institutionelle Großkäufe befeuern Bitcoin: Steht die nächste Kursexplosion bevor?

Bitcoin befindet sich aktuell nahe seiner Allzeithochs und wird besonders durch die anhaltende Nachfrage von MicroStrategy, Donald Trump und anderen institutionellen Investoren angetrieben. Die kontinuierlichen Milliardeninvestitionen lassen Experten über eine bevorstehende Kursexplosion bei der führenden Kryptowährung spekulieren.

MicroStrategy und Trump Media verstärken Bitcoin-Akkumulation

Die Nachfrage nach Bitcoin bleibt auf einem außergewöhnlich hohen Niveau. In der vergangenen Woche gab es erneut eine ganze Reihe von Käufen durch Bitcoin-Holding-Unternehmen, während auch die ETFs in den USA deutliche Zuflüsse verzeichneten. MicroStrategy unter der Leitung von Michael Saylor kaufte neue Bestände im Wert von 739 Millionen US-Dollar und akkumulierte dabei 6.220 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Preis von 117.998 US-Dollar.

Aber nicht nur Bitcoin-Bulle Michael Saylor zeigt sich kauffreudig. US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Holding Trump Media & Technology ebenfalls bei Bitcoin zugeschlagen. Das Unternehmen, das unter anderem die Plattform Truth Social betreibt, verkündete, aktuell 2 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu halten. Dies entspricht einem Großteil der liquiden Mittel des Unternehmens und einem signifikanten Teil der Marktkapitalisierung von 5 Milliarden US-Dollar.

Saylor prognostiziert Kursanstieg auf eine Million Dollar

Angesichts dieser hohen Nachfrage glaubt MicroStrategy-CEO Michael Saylor daran, dass es für den Bitcoin-Kurs nur eine Richtung gibt: nach oben. In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit Bloomberg erklärte er: "Der Winter kommt nicht zurück. Wir haben diese Phase hinter uns; wenn Bitcoin nicht auf null fällt, dann geht er auf eine Million Dollar." Seine Begründung basiert auf der Annahme, dass der Kurs zwangsläufig steigen müsse, wenn mindestens 50 Millionen US-Dollar an täglichen Käufen stattfinden.

Dies entspricht dem aktuellen Wert der Coins, den die Miner täglich auf den Markt werfen. Ist dieses Angebot durch ETFs und Unternehmen wie MicroStrategy gedeckt, muss es zu einem Nachfrageüberhang kommen und dementsprechend zu Kurssteigerungen. "Bitcoin hat seine riskanteste Phase überstanden", sagte Saylor zudem mit Blick auf das wachsende Interesse von Investoren und die Unterstützung durch die Pläne des Weißen Hauses.

