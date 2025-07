Bitcoin auf dem Weg zu 400.000 US-Dollar? Experte sieht explosiven Preisanstieg

Bitcoin hat kürzlich ein neues Allzeithoch bei 123.000 US-Dollar erreicht und konsolidiert nun stabil um die 120.000er-Marke. Die bullische Struktur bleibt intakt, während Experten mit überraschend hohen Kurszielen für 2025 optimistisch in die Zukunft blicken. Der bekannte Bitcoin-Analyst Udi Wertheimer prognostiziert sogar einen Anstieg auf bis zu 400.000 US-Dollar noch in diesem Jahr.

Institutionelle Käufer treiben strukturelle Nachfrage

Wertheimer sieht den Bitcoin-Markt an einem entscheidenden Wendepunkt. Seine zentrale These: Ein Großteil der Verkaufsbereitschaft sei bereits abgearbeitet worden. Die "alten Halter", die bei aktuellen Kursen verkaufen wollten, seien weitgehend aus dem Markt gedrängt, wodurch der Verkaufsdruck massiv gesunken sei.

Die neue Käuferschicht unterscheidet sich fundamental von früheren Zyklen. ETFs wie IBIT von BlackRock oder Unternehmen wie MicroStrategy akkumulieren Bitcoin unabhängig vom aktuellen Kurs. Diese institutionellen Käufer folgen strategischen Allokationen und sind nicht an kurzfristigen Kursbewegungen interessiert - eine strukturelle Nachfrage, die selbst bei gleichbleibenden Zuflüssen für enormen Aufwärtsdruck sorgt.

Generationaler Lauf könnte Bitcoin katapultieren

Der Experte spricht von einer "generational run", einem außergewöhnlichen Zyklus, der Bitcoin in den kommenden Monaten in den Bereich zwischen 300.000 und 400.000 US-Dollar bringen könnte. Diese Entwicklung sei nicht Jahre, sondern nur wenige Monate entfernt. Altcoins könnten dabei stark zurückfallen, wobei Wertheimer sogar Ethereum nicht mehr auf Platz zwei sieht.

Sein Fazit: Der Markt unterschätzt die Wucht institutioneller Zuflüsse. Gerade weil diese Käufer unempfindlich gegenüber Preisen agieren, sei ein abrupter, explosiver Preissprung jederzeit möglich. Die Parallele zum Dogecoin-Hype 2021 zeige, wie schnell sich Märkte bewegen können, wenn neue Käuferschichten ohne historische Kursreferenzen einsteigen.

Bitcoin Hyper: Innovative Layer-2-Lösung im Presale

Parallel zur Rolle von Bitcoin als digitaler Wertspeicher entstehen technologische Erweiterungen, die Bitcoin in ein breiteres Ökosystem einbinden. Bitcoin Hyper kombiniert die Stabilität der Bitcoin-Blockchain mit den Möglichkeiten moderner Web3-Infrastrukturen, insbesondere durch die Integration der Solana Virtual Machine. Dadurch wird es möglich, Smart Contracts und dezentrale Anwendungen im Bitcoin-Kontext auszuführen.

Ein zentrales Element ist die tokenisierte Repräsentation von BTC innerhalb des Hyper-Netzwerks. Über eine dezentralisierte Bridge werden native Bitcoin in HYPER-BTC umgewandelt, wodurch sie innerhalb der Layer-2-Struktur nutzbar werden. Die Verwahrung erfolgt ohne zentrale Gegenpartei, ergänzt durch Zero-Knowledge-Technologien für verbesserten Datenschutz und Effizienz. Im laufenden Vorverkauf konnte Bitcoin Hyper bereits über 4,25 Millionen US-Dollar einsammeln, wobei das HYPER-Staking aktuell rund 220 Prozent APY bietet.

