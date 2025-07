DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 23. Juli

=== 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 2Q *** 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 2Q *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 1Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1H *** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK 1H (10:00 Analystenkonferenz) *** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,3%-iger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2033 im Volumen von 500 Mio EUR; Auktion 2,5%-iger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2033 im Volumen von 1,0 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 2,6%-iger Bundesanleihen mit LaufzeitAugust 2035 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q 12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1H *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juli PROGNOSE: -15,0 zuvor: -15,3 *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 22:00 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q - DE/Bundeskanzler Merz empfängt Frankreichs Staatspräsidenten Macron - JP/EU-Japan-Gipfel unter Beteiligung von EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen, Präsident des Europäischen Rats, Costa und Japans Premierminister Ishiba ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

