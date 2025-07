DJ MÄRKTE ASIEN/Börse Tokio +3,3% nach Handelsabkommen USA/Japan

DOW JONES--Die Bekanntgabe eines Handelsabkommens zwischen den USA und Japan sorgt zur Wochenmitte für kräftig steigende Kurse an der Börse in Tokio. Der Nikkei-225 führt mit einem Plus von 3,3 Prozent die Gewinnerliste in der Region klar an. Die USA und Japan haben ein Handelsabkommen geschlossen, teilte US-Präsident Donald Trump in einem Beitrag auf Truth Social mit. Trump erklärte, dass er die sogenannten reziproken Zölle für das Land auf 15 Prozent festlegen werde.

Im Rahmen des Abkommens werde Japan 550 Milliarden Dollar in den USA investieren, so Trump in seinem Beitrag weiter. Die USA würden "90 Prozent der Gewinne" aus den Investitionen erhalten, so Trump, ohne weitere Details zu nennen. Japan werde außerdem "sein Land für den Handel öffnen, einschließlich Autos und Lastwagen, Reis und bestimmten anderen landwirtschaftlichen Produkten", postete Trump. Entscheidend für Japan und seine wichtige Autoindustrie ist laut Japans Chefunterhändler Ryosei Akazawa, dass die Zölle auf Kraftfahrzeuge ebenfalls von den derzeitigen 25 Prozent auf 15 Prozent gesenkt werden. An den Zöllen auf Stahl, die derzeit bei 50 Prozent liegen, werde sich jedoch nichts ändern.

Die Autowerte am Tokioter Aktienmarkt haussieren in der Folge dieser Ankündigung. So steigen die Papiere von Mazda Motor um 17,8 Prozent, Toyota Motor klettern um 16 Prozent nach oben und Mitsubishi Motors verbessern sich um 12,8 Prozent. Aber auch für Werte aus anderen Sektoren geht es aufwärts. So gewinnen die Aktien von Sony 4,8 Prozent und Tokyo Electron steigen um 1,6 Prozent.

Der Yen hatte in einer ersten Reaktion leicht zugelegt, gab die Gewinne allerdings recht schnell wieder ab. "Der Yen stieg unmittelbar nach der Nachricht, da der vereinbarte Zollsatz von 15 Prozent deutlich niedriger ist als der Satz von 25 Prozent, den US-Präsident Trump vor einigen Wochen angedroht hatte", schreibt Carol Kong von der CBA. Die Gewinne seien jedoch bescheiden ausgefallen, möglicherweise weil die Finanzmärkte die Chance eines Handelsabkommens zwischen den USA und Japan bereits eingepreist hätten, fügt die Teilnehmerin hinzu. Der Dollar notiert aktuell bei 147,00 Yen, nach Ständen von 147,60 Yen am Vortag.

Das Handelsabkommen deute auf eine Wiederaufnahme des Straffungszyklus der Bank of Japan (BoJ) in diesem Jahr hin, schreibt Marcel Thieliant von Capital Economics in einem Kommentar. Das Abkommen beseitige ein wichtiges Abwärtsrisiko für die japanische Wirtschaft, so der Leiter des Asien-Pazifik-Raums. "Da die Handelsverhandlungen nun offenbar erfolgreich verlaufen sind, wird Premierminister Ishiba Berichten zufolge bis August zurücktreten", so der Teilnehmer weiter. Dies sollte angesichts der schlechten Ergebnisse der Liberaldemokratischen Partei bei den Oberhauswahlen am vergangenen Sonntag keine große Überraschung sein, fügt er hinzu. Alles in allem bestärkten die jüngsten Entwicklungen die Überzeugung von Capital Economics, dass die BoJ ihre Zinsen auf ihrer Sitzung im Oktober wieder anheben werde.

Auch an den anderen asiatischen Aktienmärkten geht es nach oben, wenn auch deutlich gemäßigter. So steigt der Schanghai-Composite um 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index verbessert sich um 1,1 Prozent. In Australien geht es für den S&P/ASX 200 um 0,7 Prozent nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.737,40 +0,7% +6,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 41.104,01 +3,3% -0,2% 08:30 Kospi (Seoul) 3.172,21 +0,1% +32,2% 08:30 Schanghai-Comp. 3.608,58 +0,7% +6,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.396,26 +1,1% +24,4% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 7:23 % YTD EUR/USD 1,1737 -0,1 1,1748 1,1686 +12,9% EUR/JPY 172,52 0,2 172,23 172,66 +5,8% EUR/GBP 0,8677 -0,1 0,8685 0,8674 +4,7% GBP/USD 1,3526 -0,0 1,3528 1,3473 +7,8% USD/JPY 147,00 0,3 146,62 147,74 -6,4% USD/KRW 1.377,96 -0,2 1.380,68 1.387,94 -6,3% USD/CNY 7,1440 0,0 7,1440 7,1437 -0,9% USD/CNH 7,1633 -0,1 7,1711 7,1733 -2,2% USD/HKD 7,8500 0,0 7,8496 7,8499 +1,0% AUD/USD 0,6563 0,2 0,6551 0,6513 +5,4% NZD/USD 0,6008 0,2 0,5995 0,5955 +6,6% BTC/USD 118.696,95 -0,6 119.450,35 117.284,10 +23,9% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -7,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.425,12 3.429,10 -0,1% -3,98 +29,4% Silber 33,45 33,42 +0,1% +0,03 +19,3% Platin 1.232,62 1.231,34 +0,1% +1,28 +40,9% Kupfer 5,70 5,70 0% 0,00 +37,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

