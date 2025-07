The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.07.2025ISIN NameRODD24CXRK47 RUMAENIEN 20/25XS1457522727 WELLS FARGO 16/25 MTNXS1264600310 ABN AMRO 15/25 REGSDE000A161WW8 BERLIN, LAND LSA15/25A478XS1262602532 FUKOKU MUTUAL LIFE15/UND.AT0000A2YPK3 ERSTE GR.BK. 22/25 MTNUS31677QBM06 5TH THIRD BK 18/25 MTNUS459058JE46 WORLD BK 20/25USG84228EH74 STAND.C. 20/UND. FLR REGSCH0288286385 PFZ.SCHW.KT.BKN 15-25 467CH0333827506 TEVA PH.FI.NL IV 16-25DE000A2E4QL3 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25DE000LB1P9J3 LBBW STUFENZINS 18/25DE000A1YCQF7 STADT HAMBURG LSA 15/25DE000HLB5D97 LB.HESS.THR.CARRARA07M/17US412822AD08 HARLEY-DAVID. 2025XS0224713254 AUSTRIA 05/25 FLR MTNUS459200KS93 IBM 22/25DE000HLB5Q19 LB.HESS.THR.CARRARA07O/23XS2208275854 SPIC MTN/LUX 20/25 MTNDE000HLB4975 LB.HESS.THR.CARRARA07L/23XS2202751249 HOR.GAL.FIN. 20/25 MTNXS2508690612 TORON.DOM.BK 22/25 MTN