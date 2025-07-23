The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.07.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.07.2025
ISIN Name
RODD24CXRK47 RUMAENIEN 20/25
XS1457522727 WELLS FARGO 16/25 MTN
XS1264600310 ABN AMRO 15/25 REGS
DE000A161WW8 BERLIN, LAND LSA15/25A478
XS1262602532 FUKOKU MUTUAL LIFE15/UND.
AT0000A2YPK3 ERSTE GR.BK. 22/25 MTN
US31677QBM06 5TH THIRD BK 18/25 MTN
US459058JE46 WORLD BK 20/25
USG84228EH74 STAND.C. 20/UND. FLR REGS
CH0288286385 PFZ.SCHW.KT.BKN 15-25 467
CH0333827506 TEVA PH.FI.NL IV 16-25
DE000A2E4QL3 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25
DE000LB1P9J3 LBBW STUFENZINS 18/25
DE000A1YCQF7 STADT HAMBURG LSA 15/25
DE000HLB5D97 LB.HESS.THR.CARRARA07M/17
US412822AD08 HARLEY-DAVID. 2025
XS0224713254 AUSTRIA 05/25 FLR MTN
US459200KS93 IBM 22/25
DE000HLB5Q19 LB.HESS.THR.CARRARA07O/23
XS2208275854 SPIC MTN/LUX 20/25 MTN
DE000HLB4975 LB.HESS.THR.CARRARA07L/23
XS2202751249 HOR.GAL.FIN. 20/25 MTN
XS2508690612 TORON.DOM.BK 22/25 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.07.2025
ISIN Name
RODD24CXRK47 RUMAENIEN 20/25
XS1457522727 WELLS FARGO 16/25 MTN
XS1264600310 ABN AMRO 15/25 REGS
DE000A161WW8 BERLIN, LAND LSA15/25A478
XS1262602532 FUKOKU MUTUAL LIFE15/UND.
AT0000A2YPK3 ERSTE GR.BK. 22/25 MTN
US31677QBM06 5TH THIRD BK 18/25 MTN
US459058JE46 WORLD BK 20/25
USG84228EH74 STAND.C. 20/UND. FLR REGS
CH0288286385 PFZ.SCHW.KT.BKN 15-25 467
CH0333827506 TEVA PH.FI.NL IV 16-25
DE000A2E4QL3 IKB DT.IND.BK.MTN 17/25
DE000LB1P9J3 LBBW STUFENZINS 18/25
DE000A1YCQF7 STADT HAMBURG LSA 15/25
DE000HLB5D97 LB.HESS.THR.CARRARA07M/17
US412822AD08 HARLEY-DAVID. 2025
XS0224713254 AUSTRIA 05/25 FLR MTN
US459200KS93 IBM 22/25
DE000HLB5Q19 LB.HESS.THR.CARRARA07O/23
XS2208275854 SPIC MTN/LUX 20/25 MTN
DE000HLB4975 LB.HESS.THR.CARRARA07L/23
XS2202751249 HOR.GAL.FIN. 20/25 MTN
XS2508690612 TORON.DOM.BK 22/25 MTN
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