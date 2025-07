The following instruments on XETRA do have their first trading 23.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.07.2025Aktien1 AU0000147266 Torque Metals Ltd.Anleihen1 XS3134523011 EnBW Energie Baden-Württemberg AG2 XS3121138211 PepsiCo Inc.3 AU3CB0306132 Banco Santander S.A.4 XS3102032201 Bausch + Lomb Netherlands B.V.5 XS3045393306 Centrient Holding B.V.6 XS3045391607 Centrient Holding B.V.7 XS3075000862 Garfunkelux Holdco 3 S.A.8 AU3CB0278711 Lendlease Finance Ltd.9 AT0000A3MYU7 Erste Group Bank AG10 FR0129132728 Frankreich, Republik11 XS3121137916 PepsiCo Inc.12 PTPBTBGE0071 Portugal, Republik13 XS3085998840 Affin Bank Bhd.14 US025816EK11 American Express Co.15 US025816EL93 American Express Co.16 US025816EJ48 American Express Co.17 XS3078653279 Boubyan Sukuk Ltd.18 USU4686CAD57 Jackson National Life Global Funding19 US49447BAC72 Kimco Realty OP LLC20 FR0014010XH0 Klesia Prévoyance21 XS3089783545 LHV Pank AS22 XS3100795452 Luna 2.5 S.a.r.l.23 US713448GL64 PepsiCo Inc.24 XS3096123883 Shin Kong Life Singapore Pte. Ltd.25 XS3039166791 SIB Tier 1 Sukuk Co.26 US784730AB94 SSR Mining Inc.27 US89417EAU38 The Travelers Companies Inc.28 US89417EAT64 The Travelers Companies Inc.29 DE000HEL0KZ8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale