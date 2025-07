An der Börse Wien läuft es immer überdurchschnittlich gut, wenn die Konjunktur in Europa anspringt. Und als "Tor zum Osten" profitiert man vom möglichen Kriegsende in der Ukraine. Noch immer umweht die Wiener Börse ein Hauch von Nostalgie - verbunden mit Klischees, die aus heutiger Sicht längst überholt sind. Klein, provinziell, wenig dynamisch? Wer so denkt, verpasst das Potenzial eines Marktes, der sich in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...