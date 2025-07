ZenaTech im Aufwind: Milliardenprogramm der US-Regierung öffnet neue Wachstumspfade für Drohnentechnologie

Anzeige / Werbung

ZenaTech, ein auf KI-Drohnen, "Drone as a Service" (DaaS), Enterprise-Software und Quantencomputing spezialisiertes Unternehmen, sieht sich durch das neue US-Gesetz "One Big Beautiful Bill Act" vor einem strategischen Wendepunkt. Mit 33 Milliarden US-Dollar für Drohnen und autonome Systeme ist dies laut Unternehmensangaben die größte Einzelförderung, die je in diese Zukunftstechnologien investiert wurde. So erwartet ZenaTech eine deutliche Stärkung seiner Position am Markt. Neben den Technologiesubventionen sieht das am 4. Juli 2025 verabschiedete Gesetz auch über 150 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Verteidigungsausgaben sowie Steuer- und F&E-Anreize für Firmen wie ZenaTech und seine Drohnensparte ZenaDrone vor.

"Der Gesetzentwurf eröffnet uns erhebliche Möglichkeiten, Partnerschaften mit Regierungs- und Verteidigungsbehörden einzugehen, und stärkt gleichzeitig unsere Finanzlage durch F&E-Aufwendungen und Sonderabschreibungen. Wir stehen bereit, um mit sicheren Drohnensystemen aus amerikanischer Produktion eine führende Rolle in der nächsten Ära der Luftaufklärung und Autonomie zu übernehmen", so Dr. Passley, CEO von ZenaTech.

Gezielte Fördermittel für ZenaTechs Kerngeschäft

Laut Unternehmensangaben profitiert ZenaTech in hohem Maße von der neuen Gesetzgebung. So bspw. durch umfangreiche Mittel für unbemannte Flugsysteme, militärische Innovationsprogramme und steuerliche Erleichterungen. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass die geplanten Investitionen von über 29 Milliarden US-Dollar in Drohnen- und Technologieentwicklungen ZenaTech neue F&E-Partnerschaften und Anwendungsmöglichkeiten für eigene Technologien eröffnen. Zudem ermöglichen verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten eine effizientere Kapitalverwendung und steuerliche Vorteile, etwa für Forschungsausgaben, moderne Ausrüstung und energieeffiziente Infrastruktur - so das Unternehmen.

ZenaTech wird u.a. von dem Analystenhaus MAXIM Group gecovert. Die Kapitalmarkt-Experten erwarten einen Anstieg des Aktienkurses von derzeit 5,83 USD auf 9,00 USD innerhalb von 12 Monaten. Sollten die Analysten recht behalten, so wäre dies ein Anstieg von über 50%. Die Aktie von ZenaTech wird auch an den deutschen Börsen gehandelt.

