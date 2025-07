Wien (ots/PRNewswire) -Akkodis arbeitet mit führenden europäischen Partnern in Wien, dem Baskenland, Reggio Emilia, Nikosia, Budapest und Kopenhagen zusammen, um innovative Verkehrsmanagementlösungen zu entwickeln, die die nachhaltige Mobilität in Städten in ganz Europa fördern - Start von Pilotdemonstrationen in Wien im Sommer 2026.Akkodis, Teil der Adecco Group und führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, freut sich, seine Teilnahme an dem von der EU geförderten Projekt FEDORA1 (Federation of Network Optimisation Services, Simulation Foresights, and Data Alchemy for Adaptable, Agile, Secure, and Resilient Multimodal Traffic Management) bekannt zu geben. Koordiniert von ERTICO - ITS Europe, wurde die Initiative offiziell am 1. Juni gestartet und vereint ein starkes Konsortium von Institutionen, die sich auf die Lösung der drängenden Mobilitätsherausforderungen von heute konzentrieren.Viele bestehende Verkehrsmanagementsysteme stoßen an Grenzen - vor allem, weil sie komplexe Verkehrsrealitäten nicht ausreichend abbilden und multimodale Mobilitätsbedarfe nicht integriert berücksichtigen. Zudem fehlt es häufig an effizienten Schnittstellen für den Austausch von Verkehrsdaten zwischen verschiedenen Akteuren und Systemen. FEDORA setzt genau hier an: Das Projekt entwickelt eine digitale Plattform, die Verkehrsangebot und -nachfrage in Echtzeit erfasst, analysiert und prognostiziert. Damit soll die Bewegung von Personen und Gütern in Städten effizienter, nachhaltiger und vernetzter gestaltet werden.FEDORA entwickelt dafür einen gemeinsamen europäischen Datenraum, in dem Verkehrsdaten sicher geteilt, intelligent verknüpft und für neue digitale Dienste nutzbar gemacht werden. Ergänzend dazu entstehen digitale Optimierungsdienste für das Verkehrsmanagement sowie eine multimodale Simulationsumgebung, mit der sich zukünftige Mobilitätsszenarien modellieren und bewerten lassen. Der Ansatz wird in sechs thematischen Demonstrationen in unterschiedlichen europäischen Regionen erprobt - darunter Wien, das Baskenland, Reggio Emilia, Nikosia, Budapest und Kopenhagen. Diese Standorte bilden ein breites Spektrum städtischer und ländlicher Rahmenbedingungen ab, mit unterschiedlichen Infrastrukturniveaus und Angeboten multimodaler Mobilität. Die Demonstrationsphase soll im Sommer 2026 beginnen, wobei Wien als erste Pilotstadt fungiert.Akkodis bringt umfassende Expertise in das FEDORA-Projekt ein - insbesondere in der Entwicklung sektorenübergreifender Datenräume für multimodale Mobilität. Aufbauend auf dem Horizon-2020-Projekt MobiDataLab, das den Datenaustausch zwischen Mobilitätsakteuren europaweit gestärkt hat, bildet die dort entwickelte cloudbasierte Serviceplattform nun die technologische Basis für den FEDORA-Datenraum und wird im Rahmen der neuen Initiative gezielt weiterentwickelt.FEDORA zielt darauf ab, die Steuerung von Verkehrsflüssen spürbar zu verbessern. Das Projekt will multimodale Transportketten optimieren, sichere Datenräume schaffen und einen vernetzten, flexiblen Zugang zu Mobilitätsangeboten ermöglichen - für mehr Nachhaltigkeit, weniger Stau und bessere Lebensqualität in Städten."Wir freuen uns, gemeinsam mit ERTICO, der Stadt Wien und einem starken Partnernetzwerk an FEDORA mitzuarbeiten. Unser Ziel ist es, mit digitalem Engineering dazu beizutragen, dass die Vision der EU für nachhaltige Mobilität in Städten Wirklichkeit wird" erklärt Tanguy Deren, Director of Innovation bei Akkodis France.Anne FriedrichÜber AkkodisÜber die Adecco GroupMedienkontakt:SVP, Global Head of Communications, AkkodisE. anne.friedrich@adeccogroup.commailto:Director, Business Partner Communications Germany, AkkodisE. meldina.kurti@akkodis.comExternal Communications Manager Germany, AkkodisE. maria-sole.quaglio@akkodis.comAkkodis ist ein globales Unternehmen für digitales Engineering und führend in der Smart Industry. Mit unseren Dienstleistungen in den Bereichen Consulting, Solutions, Talent und Academy helfen wir unseren Kunden, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Akkodis mit Hauptsitz in der Schweiz und Teil der Adecco Group ist ein zuverlässiger Technologiepartner für Industrien weltweit. Wir sind Mitgestalter und Pioniere für Lösungen, die zur Bewältigung großer Herausforderungen beitragen - von der Beschleunigung der Energiewende und umweltfreundlicher Mobilität bis hin zur Verbesserung der Nutzer- und Patientenzentrierung. Unsere 50.000 Expertinnen und Experten in 30 Ländern vereinen erstklassige technologische Expertise mit tiefgreifendem Branchen-Know-how, um zielgerichtete Innovationen für eine nachhaltigere Zukunft voranzutreiben. Uns eint eine Kultur der Integration und Vielfalt. Ganz nach unserer Leidenschaft "Engineering a Smarter Future Together" setzen wir uns für eine intelligentere und nachhaltigere Zukunft ein. akkodis.comLinkedInInstagramFacebookTwitterDie Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und Lösungsunternehmen im Bereich Human Ressources. Sie qualifiziert, entwickelt und vermittelt Mitarbeitende in 60 Länder global und ermöglicht jedes Jahr mehr als drei Millionen Karrieren. In Deutschland sind täglich mehr als 40.000 Mitarbeitende über die Unternehmen der Adecco Group (Adecco, DIS AG, Pro Serv, LHH und Akkodis) im Kundeneinsatz tätig. Intern beschäftigt die Adecco Group rund 2300 Mitarbeitende in 500 Niederlassungen. Über die spezialisierten Geschäftseinheiten erhalten Unternehmen maßgeschneiderte Personallösungen für ihre Branche und ihr Unternehmensmodell. 