NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Aktien von Sartorius zwar von 260 auf 250 Euro gesenkt, die Papiere aber nach ihrer zweimonatigen Korrektur von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei inzwischen positiv, schrieb Analyst Charles Weston am Mittwoch nach dem neuerlichen Rückschlag infolge eines eigentlich erwartungsgemäßen Zwischenberichts. Seine Schätzungen passte er leicht an und damit auch das Kursziel. Die Aktien der französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech empfahl Weston ebenfalls./rob/ag/gl



ISIN: DE0007165631

