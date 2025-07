DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die USA und Japan haben ein Handelsabkommen geschlossen. Dies gab US-Präsident Donald Trump am Dienstagabend in einem Social-Media-Post bekannt, in dem er ankündigte, seine sogenannten reziproken Zölle für das Land auf 15 Prozent festzusetzen. Im Rahmen des Abkommens werde Japan 550 Milliarden Dollar in den USA investieren. Die USA würden "90 Prozent der Gewinne" aus den Investitionen erhalten, schrieb er, ohne weitere Details zu nennen. Zudem werde Japan "sein Land für den Handel mit Autos und Lastwagen, Reis und bestimmten anderen landwirtschaftlichen Produkten öffnen". Für Japan und seine leistungsstarke Autoindustrie ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Zölle auf Autos von derzeit 25 auf 15 Prozent gesenkt werden, wie Tokios oberster Handelsunterhändler, Ryosei Akazawa, mitteilte. An den Zöllen auf Stahl, die derzeit bei 50 Prozent liegen, werde sich jedoch nichts ändern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 2Q

22:00 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q

22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q

22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 NAR, Verkauf bestehender Häuser Juni PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

ÜBERSICHT INDIZES

zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.326,80 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 23.101,40 +0,2% S&P/ASX 200 (Sydney) 8.742,70 +0,8% Nikkei-225 (Tokio) 41.226,18 +3,6% Hang-Seng (Hongk.) 25.474,71 +1,4% Schanghai-Comp. 3.606,71 +0,7% Kospi (Seoul) 3.182,28 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Bekanntgabe eines Handelsabkommens zwischen den USA und Japan sorgt zur Wochenmitte für kräftig steigende Kurse an der Börse in Tokio. Der Nikkei-225 führt mit einem Plus von 3,6 Prozent die Gewinnerliste in der Region klar an. Die USA und Japan haben ein Handelsabkommen geschlossen, teilte US-Präsident Donald Trump in einem Beitrag auf Truth Social mit. Trump erklärte, dass er die sogenannten reziproken Zölle für das Land auf 15 Prozent festlegen werde. Entscheidend für Japan und seine wichtige Autoindustrie ist laut Japans Chefunterhändler Ryosei Akazawa, dass die Zölle auf Kraftfahrzeuge ebenfalls von den derzeitigen 25 Prozent auf 15 Prozent gesenkt werden. An den Zöllen auf Stahl, die derzeit bei 50 Prozent liegen, werde sich aber nichts ändern. Die Autowerte am Tokioter Aktienmarkt haussieren in der Folge dieser Ankündigung.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.502,44 +0,4% 179,37 +4,2% S&P-500 6.309,62 +0,1% 4,02 +7,2% NASDAQ Comp 20.892,69 -0,4% -81,49 +8,6% NASDAQ 100 23.063,58 -0,5% -116,48 Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1,25 Mrd 1,07 Mrd Gewinner 1.943 1.328 Verlierer 827 1.442 Unverändert 70 76

Kaum verändert - Mit dem Näherrücken des Fristendes für das Inkrafttreten der US-Zölle am 1. August steige die Verunsicherung, erklärten Händler die Zurückhaltung. Chipwerte wurden verkauft, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass Softbank und OpenAI ihre Pläne für das 500 Milliarden Dollar schwere Stargate-Projekt zurückgeschraubt hätten. Nvidia, Advanced Micro Devices und Broadcom gaben um bis zu 3,3 Prozent nach. Bei Einzelwerten bestimmte die Bilanzsaison die Richtung. So büßten NXP Semiconductors 0,1 Prozent ein. Der Halbleiterkonzern hat im zweiten Quartal weniger verdient und umgesetzt, schnitt aber etwas besser ab als erwartet. Im laufenden Quartal dürften Umsatz und Gewinn zwar erneut sinken, danach könnte es zu einer Erholung kommen. Coca-Cola (-0,6%) hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet und ihre Wachstumsprognose angehoben, obwohl der Umsatz im Quartal leicht hinter den Markterwartungen zurückblieb. Sherwin-Williams (-0,4%) ist angesichts der andauernden Nachfrageschwäche mit Blick auf das laufende Jahr vorsichtiger geworden. Lockheed Martin (-10,8%) hat im zweiten Quartal aufgrund zahlreicher einmaliger Kosten einen Gewinneinbruch verzeichnet und die Erwartungen des Marktes verfehlt. Die Zahlen von Philip Morris International (-8,4%) überzeugten nicht in allen Punkten. Beim Autohersteller GM (-8,1%) haben die höheren Zölle den Gewinn geschmälert, trotz eines gestiegenen Umsatzes.

US-ANLEIHEN

Die politische und wirtschaftliche Unsicherheit verschaffte dem Anleihemarkt erneut Zulauf. Steigende Kurse drückten die Zehnjahresrendite um 5 Basispunkte auf 4,33 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 7:38 % YTD EUR/USD 1,1731 -0,1 1,1748 1,1732 +12,9% EUR/JPY 172,59 0,2 172,23 172,59 +5,8% EUR/GBP 0,8673 -0,1 0,8685 0,8672 +4,7% GBP/USD 1,3526 -0,0 1,3528 1,3529 +7,8% USD/JPY 147,12 0,3 146,62 147,11 -6,4% USD/KRW 1.379,06 -0,1 1.380,68 1.378,61 -6,3% USD/CNY 7,1360 -0,1 7,1440 7,1360 -0,9% USD/CNH 7,1624 -0,1 7,1711 7,1621 -2,2% USD/HKD 7,8499 0,0 7,8496 7,8499 +1,0% AUD/USD 0,6570 0,3 0,6551 0,6569 +5,4% NZD/USD 0,6019 0,4 0,5995 0,6018 +6,6% BTC/USD 118.807,15 -0,5 119.450,35 118.885,25 +23,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die sinkenden Marktzinsen lasteten auf dem Dollar. Der Dollar-Index sank um 0,5 Prozent. Der Yen hat im Handel in Asien am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf das Handelsabkommen leicht zugelegt, gab die Gewinne allerdings recht schnell wieder ab. "Der Yen stieg unmittelbar nach der Nachricht, da der vereinbarte Zollsatz von 15 Prozent deutlich niedriger ist als der Satz von 25 Prozent, den US-Präsident Trump vor einigen Wochen angedroht hatte", schreibt Carol Kong von der CBA. Die Gewinne seien jedoch bescheiden ausgefallen, möglicherweise weil die Finanzmärkte die Chance eines Handelsabkommens zwischen den USA und Japan bereits eingepreist hätten, fügt die Teilnehmerin hinzu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -7,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nachfragesorgen ließen die Ölpreise nachgeben. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 1,5 Prozent auf 66,21 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.420,44 3.429,10 -0,3% -8,67 +29,4% Silber 33,48 33,42 +0,2% +0,06 +19,3% Platin 1.236,69 1.231,34 +0,4% +5,35 +40,9% Kupfer 5,70 5,70 0% 0,00 +37,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte vom schwächeren Dollar und den gesunkenen Marktzinsen, die das zinslos gehaltene Edelmetall attraktiver machten. Der Preis für die Feinunze stieg um etwa 1 Prozent auf 3.429 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

REGIERUNG JAPAN

Japans Premierminister Shigeru Ishiba beabsichtigt einem Medienbericht zufolge, seinen Rücktritt bis Ende August bekannt zu geben, nachdem die Regierungskoalition bei den Parlamentswahlen am Sonntag eine deutliche Niederlage erlitten hat. Dies berichtet die japanische Tageszeitung Mainichi am Mittwoch, ohne Quellen zu nennen.

GELDPOLITIK JAPAN

Die Bank of Japan (BoJ) wird weitere Zinserhöhungen anstreben, hat der stellvertretende Notenbank-Gouverneur Shinichi Uchida bekräftigt. Damit stärkt er die Erwartungen weiterer BoJ-Zinserhöhungen, die durch die Nachricht eines Handelsabkommens zwischen Japan und den USA wieder angefacht wurden.

MICROSOFT

Nach Angaben von Microsoft sind chinesische staatlich unterstützte Hacker an der jüngsten Angriffsserie auf seine SharePoint-Server beteiligt gewesen. In einem Blogbeitrag heißt es, dass Linen Typhoon und Violet Typhoon sowie ein weiterer in China ansässiger Akteur, Storm-2603, Schwachstellen in den SharePoint-Servern ausnutzten.

MORGAN STANLEY

wird von der US-Finanzaufsichtsbehörde Financial Industry Regulatory Authority (Finra) daraufhin untersucht, ob die Wall-Street-Bank ihre Kunden ordnungsgemäß auf Geldwäscherisiken überprüft hat.

TEXAS INSTRUMENTS

hat im zweiten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen. Allerdings lag die Gewinnprognose für das laufende Quartal unter der Markterwartung.

T-MOBILE / COMCAST / CHARTER

Drei führende US-Unternehmen der Telekommunikationsbranche, darunter T-Mobile, arbeiten zusammen, um ihre Dienste für Geschäftskunden auszubauen. Comcast und Charter Communications haben sich darauf geeinigt, ab 2026 das Netz von T-Mobile für die Bereitstellung von Mobilfunkdiensten für ihre Geschäftskunden zu nutzen, teilten die Unternehmen mit. Die finanziellen Bedingungen der mehrjährigen Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

XAI

Nur wenige Wochen, nachdem xAI 10 Milliarden US-Dollar durch den Verkauf von Aktien und Schulden eingenommen hat, arbeitet das KI-Startup nun mit einem Finanzier zusammen, um bis zu 12 Milliarden Dollar für seine ehrgeizigen Expansionspläne aufzubringen. Informierten Personen zufolge führt Valor Equity Partners, eine Investmentfirma, deren Gründer Antonio Gracias enge Beziehungen zu Elon Musk unterhält, aus diesem Grund derzeit Gespräche mit potenziellen Geldgebern. Das Geld soll für den Kauf großer Mengen fortschrittlicher Nvidia-Chips verwendet werden, die an xAI für ein neues, riesiges Rechenzentrum geleast werden sollen, um den KI-Chatbot Grok zu trainieren und zu betreiben.

