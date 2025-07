© Foto: Julia Demaree Nikhinson - AP

Trump verkündet einen Handelsdeal mit Japan. Demnach wird Japan 550 Milliarden US-Dollar in die USA investieren und mehr importieren. Im Gegenzug sollen die Zölle sinken. Die Kurse japanischer Autoaktien gehen steil.US-Präsident Donald Trump kündigte am Dienstag ein "massives" Handelsabkommen mit Japan an. Dieses sieht eine Zollsenkung um 15 Prozent auf japanische Exporte in die USA vor. Auch die japanischen Zölle auf US-Importe sinken auf 15 Prozent. Trump bezeichnete das Abkommen auf Truth Social als "das vielleicht größte aller Zeiten" und betonte, dass Japan 550 Milliarden US-Dollar in die USA investieren werde, wovon die USA 90 Prozent der Gewinne erhalten würden. Trump zufolge werde …