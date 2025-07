ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 500 auf 600 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Cloud-Sparte Azure könnte im vergangenen Quartal über der Zielspanne des Softwareriesen gelegen haben, schrieb Karl Keirstead in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den kommende Woche anstehenden Zwischenbericht. Im Fokus stehe auch der Einfluss des jüngsten Stellenabbaus auf die Margenaussichten./rob/gl/mis



