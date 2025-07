Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Die LenioBio GmbH hat von der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales (HaDEA), die die entsprechende Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Auftrag der Behörde für Gesundheitskrisenvorsorge und -bewältigung (HERA) der Europäischen Kommission durchgeführt hat, den Zuschlag für die EU4Health-Förderung erhalten. Im Mittelpunkt des Projekts steht die Weiterentwicklung des zellfreien Proteinexpressionssystems ALiCE® als innovative, schnelle und bedarfsgerechte Technologie zur Herstellung von Arzneimitteln, die für Europa von strategischem Wert ist und dem Auftrag von HERA entspricht. Für das Projekt wurde ein Zuschuss von 3,7 Mio. EUR bewilligt; es begann am 1. Juli 2025 und läuft bis Ende 2027.Diese EU4Health-Maßnahme trägt zur Verwirklichung des strategischen Ziels der Europäischen Union bei, die Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit von unentbehrlichen Arzneimitteln zu verbessern. Durch die Unterstützung der Entwicklung innovativer Herstellungsverfahren will HERA eine effizientere, kosteneffektivere, skalierbarere, nachhaltigere und umweltfreundlichere Produktion von Arzneimitteln ermöglichen.LenioBio wird mit einem Projekt mit dem Titel "Innovative protein medicine biomanufacturing with Continuous-Modular ALiCE" beitragen, zu dessen Hauptzielen das Projekt gehört:- Skalierung ALiCE® Lysatproduktion durch Optimierung der Prozessausbeute, Erhöhung der Chargengröße und Übergang zur kontinuierlichen Herstellung- Erweiterung der Fähigkeiten von ALiCE® für gezielte Klassen von Proteinarzneimitteln wie Impfstoffe, multispezifische Antikörper und Wachstumsfaktoren durch die Entwicklung neuer Funktionalitäten und die Demonstration modularer Proteinproduktionsmethoden in großem Maßstab- Schaffung der Voraussetzungen für die Herstellung von Lysaten in GMP-Qualität durch Festlegung der analytischen Qualifikationen, der Qualitätssysteme und des Pakets für die Einreichung von Zulassungsanträgen"Dieser Zuschuss ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für LenioBio. Sie ermöglicht es uns, unsere Plattform zu skalieren und ihre Anwendung für die Herstellung von Medikamenten zu erweitern, indem sie eine zukunftssichere Lösung für die flexible Produktion neuartiger und komplexer Proteine bietet", sagte André Goerke, CEO von LenioBio.Das Projekt von LenioBio ist von der Europäischen Kommission mit dem STEP-Siegel ausgezeichnet worden. Das STEP-Siegel wird für Vorschläge vergeben, die als strategisch wichtig für die technologische und gesundheitliche Souveränität Europas gelten (https://www.leniobio.com/press-release/leniobio-earns-prestigious-eu-step-seal-a-signal-of-excellence-for-investors/).Das zellfreie Proteinexpressionssystem ALiCE® ist so konzipiert, dass es sich nahtlos von der Forschung bis zur Produktion skalieren lässt und die schnelle Synthese komplexer Proteine ermöglicht, ohne auf lebende Zellen angewiesen zu sein. Die Plattform unterstützt bereits die Entwicklung von Impfstoffen und die Entdeckung von Medikamenten, indem sie eine schnelle und flexible Proteinproduktion ermöglicht. Mit Unterstützung der EU4Health-Förderung entwickelt LenioBio nun ALiCE® weiter, um den Anforderungen der klinischen Anwendung und der Herstellung im großen Maßstab gerecht zu werden.Über LenioBio:Die LenioBio GmbH ist ein Unternehmen für Proteinexpressionsplattformen, das sich der Entwicklung von transformativen Technologien für die Entdeckung, Entwicklung und großtechnische Produktion von Proteinen verschrieben hat, die nicht durch die Grenzen der Zelle eingeschränkt sind. LenioBio wurde im September 2016 als juristische Person in Deutschland gegründet, mit Büros in Düsseldorf und F&E- und Produktionslabors in Aachen. Für weitere Informationen über LenioBio besuchen Sie bitte unsere Website www.leniobio.com und folgen Sie LenioBio auf LinkedIn.Über EU4Health, HaDEA und HERADie Europäische Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales (HaDEA) setzt den größten Teil des EU4Health-Programms um, indem sie von 2021 bis 2027 Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen und Ausschreibungen verwaltet. Das Programm und seine Aufforderungen stellen eine ehrgeizige Reaktion auf die COVID-19-Pandemie dar, gehen aber über die Krisenreaktion hinaus, um die Widerstandsfähigkeit der europäischen Gesundheitssysteme zu verbessern und zu einem gesünderen Europa beizutragen. EU4Health finanziert Maßnahmen zur Verbesserung der Verfügbarkeit, Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit von Arzneimitteln und medizinischen Produkten, zur Verbesserung der Abwehrbereitschaft bei grenzüberschreitenden Gesundheitsbedrohungen und zur Förderung von Innovationen im Gesundheitswesen. Weitere Informationen finden Sie hier (https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en)Die Behörde für Bereitschafts- und Reaktionsplanung in Gesundheitsnotfällen (HERA) der Europäischen Kommission wurde als Reaktion auf die Erfahrungen mit der COVID-19-Pandemie eingerichtet. HERA unterstützt Projekte, die die Fähigkeit der EU zur Vorbeugung, Erkennung und Reaktion auf schwere gesundheitliche Notfälle stärken und die rechtzeitige Verfügbarkeit wichtiger medizinischer Gegenmaßnahmen gewährleisten. 