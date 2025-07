Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig steht heute in der Eurozone lediglich das Verbrauchervertrauen des laufenden Monats zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Helaba.Zuletzt habe sich die Stimmung unter den Verbrauchern leicht getrübt, auch weil es geopolitische Spannungen gegeben habe und man sich Sorgen vor negativen Effekten der US-Zollpolitik gemacht habe. Zuletzt aber habe es Entspannungssignale vonseiten der Geopolitik gegeben, während beim Thema Zölle noch keine Einigung der EU mit den USA erzielt worden sei. Noch immer würden ab dem 1. August Zölle in Höhe von 30% drohen. Die Unsicherheit sei erhöht, wenngleich sich an den Aktienmärkten in der letzten Zeit eine gewisse Sorglosigkeit breitgemacht habe. Zudem wiesen die Benzinpreise ein vergleichsweise niedriges Niveau auf, sodass die Preiserwartungen der Verbraucher nicht nochmals gestiegen sein dürften. Alles in allem scheine eine leichte Stimmungsverbesserung möglich zu sein. Die Erwartungen bezüglich der morgen anstehenden EZB-Ratssitzung würden davon aber wohl nicht beeinflusst. Mit einer Leitzinsänderung sei nicht zu rechnen und sie werde auch marktseitig nicht erwartet. ...

