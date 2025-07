London (www.anleihencheck.de) - Die EZB (Europäische Zentralbank) dürfte den Leitzins in ihrer Sitzung am Donnerstag unverändert bei 2 Prozent belassen, so Josefina Rodriguez, Economist bei Vanguard.Die jüngsten Wirtschaftsdaten würden im Wesentlichen die Projektionen der EZB vom Juni stützen, die von einem robusten Wachstum und weiterem Fortschritt bei der Disinflation ausgehen würden. Vanguard rechne weiterhin mit einer zusätzlichen Zinssenkung in diesem Zyklus, voraussichtlich im September, wodurch der Einlagesatz auf 1,75 Prozent sinken würde. Angesichts der fortschreitenden Disinflation im Dienstleistungssektor und Anzeichen für eine weitere Abschwächung des Lohnwachstums seien die Risiken in Richtung einer Unterschreitung der Inflationserwartungen und zusätzlicher Zinssenkungen gegenüber dem Basisszenario von Vanguard verschoben. ...

