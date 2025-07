Seit 2022 können E-Auto-Fahrer in Deutschland ihr eingespartes CO2 in Form der THG-Quotenregelung zu Geld machen. Doch viele verzichten auf einen Antrag beim Umweltbundesamt: 2024 waren es nur 64 Prozent der E-Auto-Halter. Das heißt: Jeder Dritte mit einem E-Auto hat im vergangenen Jahr kein Geld aus der THG-Quotenregelung beantragt. Laut den Zahlen des zuständigen Umweltbundesamts (UBA) ist der Anteil der Anträge von 75 Prozent in den Jahren 2022 ...

