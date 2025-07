© Foto: Mike Egerton - PA Wire

Die Meme-Aktien-Welle rollt weiter. Nach Opendoor und Kohl's starten auch die Aktien des kriselnden Donut-Bäckers Krispy Kreme durch. Mit ihrer hohen Short-Quote ist die Aktie ein passendes Ziel für Reddit-Trader.Die Aktie der Fast-Food-Kette Krispy Kreme ist in das Visier der Meme-Trader geraten. Dabei sorgt das Ticker-Symbol der Aktie DNUT - in Anlehnung an die beliebten Teigringe der Donut-Kette - für den richtigen Meme-Effekt. Kleinanleger in den einschlägigen Social-Media-Foren jubeln die Aktie derzeit unaufhaltsam nach oben. Am Dienstag schoss der Kurs der Donut-Kette um mehr als 26 Prozent in die Höhe - und setzte die Rallye auch nach Handelsschluss mit weiteren 34 Prozent …