Berlin (ots) -Das globale Beratungsunternehmen Frost & Sullivan veröffentlichte heute seinen Marktbericht für Saugroboter vom April 2025. Daraus geht hervor, dass Dreame Technology (https://375944.eu2.cleverreach.com/c/109267537/5e313c590-szsrmw) gemessen am Umsatz den ersten Platz im Markt für Saugroboter in Deutschland belegt. Der Bericht bestätigt außerdem die weltweite Führungsposition von Dreame: In 18 Ländern - darunter 11 in Europa, wie Deutschland, Frankreich, die Schweiz, Belgien und Italien - erreichte die Marke Platz 1. Dies unterstreicht den rasant wachsenden Einfluss von Dreame in der Region.*Frost & Sullivan - 2025 Global Robot Vacuum Market Monthly Tracking (Link (https://375944.eu2.cleverreach.com/c/109400441/02f5e62121a-szsw52))Marktführerschaft durch bahnbrechende ProdukteDas starke Wachstum im ersten Quartal ist vor allem auf innovative Produkte zurückzuführen, die intelligente Technik mit praktischem Nutzen im Alltag verbinden. An der Spitze steht der X50 Ultra Complete, ausgestattet mit ProLeap, das das Überwinden von 6 cm hohen Türschwellen ermöglicht, sowie VersaLift, mit dem das Gerät auf eine Höhe von nur 8,9 cm abgesenkt werden kann, um auch unter niedrige Möbel zu gelangen. Er erreicht Ecken, die viele andere Roboter aussparen, während HyperDetangling ein Verheddern von Haaren verhindert. Die All-in-One PowerDock automatisiert Staubentsorgung, Heißwasser-Wischreinigung, Wasserauffüllung und Trocknung - für eine echte Rundum-Reinigung ohne manuellen Aufwand.Neben dem Spitzenmodell bringt der L50 Pro Ultra leistungsstarke Technologie einem breiteren Publikum näher. Mit 19.500 Pa Saugkraft, Dual Flex Arm-Randreinigung, EasyLeap-Hindernisüberwindung und einer verbesserten PowerDock bietet er starke Leistung und smarte Reinigung zu einem attraktiven Preis. Diese beiden Modelle sind zentrale Treiber für den kometenhaften Aufstieg von Dreame in den europäischen Märkten.IFA 2025: Dreame startet in eine neue Ära globaler MarktführerschaftIm September wird Dreame auf der IFA seinen bisher größten Auftritt hinlegen: Erstmals übernimmt die Marke eine komplette Halle - Halle 7.1A mit einer Fläche von 1.218 Quadratmetern. Noch vor drei Jahren war Dreame ohne eigenen Stand auf der IFA vertreten. Heute - mit Spitzentechnologie, einem starken Vertriebs- und Servicenetz sowie einem klaren Fokus auf benutzerorientiertes Design - hat sich Dreame zur führenden Marke für Saugroboter in Europa entwickelt.Die Präsentation auf der IFA 2025 wird nicht nur eine Feier des bisher Erreichten, sondern auch ein Ausblick auf die nächsten Meilensteine. Besuchen Sie Dreame in Berlin und erleben Sie die Zukunft der Hausreinigung - leise, intelligent und für den Alltag gemacht.Sean Chen, Managing Director Western Europe bei Dreame, sagt dazu: "Die Spitzenposition im deutschen Markt ist für Dreame ein bedeutender Meilenstein - und weit mehr als nur eine Platzierung. Sie steht für eine Vision, die auf Innovation basiert, für unser konsequentes Qualitätsversprechen und für das ständige Bestreben, die Bedürfnisse deutscher Haushalte wirklich zu verstehen.Dieser Erfolg zeigt die Stärke unseres lokalen Ökosystems und das wachsende Vertrauen der Verbraucher, die Dreame zu einem festen Bestandteil ihres smarten Alltags gemacht haben. Für uns ist das eine große Ehre - und zugleich erst der Anfang unserer Reise in Deutschland."Einblicke aus dem aktuellen Marktbericht: Saugroboter sind keine Werkzeuge mehr - sondern stille, intelligente BegleiterDer aktuelle Bericht von Frost & Sullivan zeigt einen grundlegenden Wandel: Die nächste Generation von Saugrobotern zeichnet sich nicht durch noch mehr Funktionen aus, sondern durch intelligente Integration in den Alltag. Moderne Modelle reinigen nicht nur - sie passen sich an, denken mit und fügen sich unauffällig in den Rhythmus des Zuhauses ein.Vier zentrale Trends prägen diese Entwicklung:- l Biomimetische, adaptive Designs ersetzen starre Gehäuse und ermöglichen bessere Navigation im realen Wohnumfeld.- l Intelligente Wischsysteme werden zu selbstverwaltenden Subsystemen.- l All-in-One-Docks automatisieren die Wartung und reduzieren den Aufwand für Nutzer:innen.- l Schlanke, platzsparende Formen verbessern die Reinigung unter Möbeln und in engen Bereichen.Diese neue Ära ist geprägt von leiser Intelligenz - Roboter, die wissen, wann sie arbeiten, wann sie pausieren und wie sie effektiv bleiben, ohne zu stören.Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/