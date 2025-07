Nürnberg (ots) -Ein immowelt Ranking der 10 exklusivsten Häuser in Deutschland zeigt:- Kaufpreise der Top 10 Luxus-Häuser liegen zwischen 12,6 und 35 Millionen Euro- An der Spitze: eine seltene Seeufer-Immobilie mit Bootshaus und großzügigem Baurecht am Ammersee- Der Großraum München ist besonders stark vertreten - 7 der 10 Objekte stammen aus der RegionGroßzügige Villen mit Pool, historische Architektur mit modernem Innenleben oder Designhäuser mit Spa: Wer durch Deutschlands exklusivste Wohnträume stöbern möchte, wird auf immowelt.de fündig. Doch dieser Luxus hat seinen Preis: In der Spitze kosten die exklusivsten Villen bis zu 35 Millionen Euro. Vor allem die Region München sticht heraus: 7 der 10 hochpreisigsten Objekte stehen direkt in oder im Umland der Isar-Metropole.Ammersee, Bayern: Direkt am Seeufer - 35 Mio. EuroDirekter Seezugang, mehrere Gebäude und ein eigenes Bootshaus - dieses Anwesen am Ostufer des Ammersees (https://www.immowelt.de/expose/1bbe5bab-8d53-4ede-a5af-deb379f66c98) bietet, was sonst kaum zu finden ist. Auf dem 8.000 m² großen Grundstück verteilen sich rund 2.000 m² Wohnfläche mit zahlreichen Nutzungsmöglichkeiten. Besonders: Neben der außergewöhnlichen Lage besteht ein großzügiges Baurecht - eine Seltenheit am streng regulierten Ammersee.Fotos für die Presseberichterstattung stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/Bilder_Villa_Ammersee.zip) (Copyright: IMMOVISION Property GmbH) zum Download bereit.München, Herzogpark: Saniertes Villenjuwel mit Historie - 27,5 Mio. EuroEin echtes Prachtstück: Diese 1928 erbaute Villa (https://www.immowelt.de/expose/6b50870d-886b-4d76-8986-18586e0f52fe) wurde hochwertig saniert und verfügt über eine Wohnfläche von über 1.000 m². Neben einem Hamam, Fitnessbereich und Weinkeller überzeugt das Haus mit seinem wunderschönen, dicht eingewachsenen Grundstück in Toplage und insgesamt acht Stellplätzen (eine Doppelgarage, vier Tiefgaragenstellplätze und zwei Außenstellplätze).Fotos der Villa im Münchner Herzogpark für die Presseberichterstattung stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/Bilder_Villa_Herzogpark_Muenchen.zip) (Copyright: Anja Richter / RIEDEL Immobilien GmbH) zum Download bereit.Berlin-Dahlem: Imposante Designer-Villa - 18 Mio. EuroModerne trifft Großzügigkeit: Auf 800 m² Wohnfläche verteilen sich 20 Zimmer. Naturstein, Sichtbeton, Glas und eine High-End-Küche bilden das gestalterische Zentrum dieser Designer-Villa. (https://www.immowelt.de/expose/7aa6fefe-9b29-47b6-b83c-fccb13da6d2f) Spa, Weinkeller und Liftgarage inklusive.Fotos der Berliner Designer-Villa für die Presseberichterstattung stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/Bilder_Villa_Berlin_Dahlem.zip) (Copyright: AIB ALLGEMEINE IMMOBILIEN-BÖRSE) zum Download bereit.München-Altbogenhausen: Herrschaftliches Stadtpalais - 14,9 Mio. Euro12 Zimmer, Marmorbäder, hohe Decken und eine luxuriöse Einbauküche - diese Stadtvilla (https://www.immowelt.de/expose/e860fc7f-53a2-4483-8cf8-823a4e6d6feb) mit 600 m² Wohnfläche liegt in einer der besten Lagen Münchens und vereint klassische Eleganz mit modernem Komfort.Fotos der Münchner Stadtvilla für die Presseberichterstattung stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/Bilder_Stadtpalais_Altbogenhausen_Muenchen.zip) (Copyright: Duken & v. Wangenheim) zum Download bereit.München-Neupasing: Historische Villa mit Gartenparadies - 14,8 Mio. EuroDie denkmalgeschützte Villa Riemerschmid (https://www.immowelt.de/expose/2eb8277c-757a-466b-8780-f8337e312a51) bietet 710 m² Wohnfläche auf fast 4.000 m² Grundstück. Ein Loggia-Anbau, ein weitläufiger Garten und ein repräsentatives Entree machen sie zum besonderen Rückzugsort in München-West.Fotos der Villa Riemerschmid für die Presseberichterstattung stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/Bilder_Villa_Riemerschmid_Muenchen.zip) (Copyright: Duken & v. Wangenheim) zum Download bereit.Weitere exklusive Häuser auf immowelt.deEbenfalls im Großraum München, in der Gemeinde Grünwald, steht eine moderne Design-Villa (https://www.immowelt.de/expose/6b84d5f6-7bc8-491c-a746-98100abbb9c8) für 13,9 Millionen Euro zum Verkauf. Sie besteht aus drei miteinander verbundenen Baukörpern und bietet auf 516 m² Wohnfläche Architektur und Ausstattung auf höchstem Niveau. Zu den Highlights des Objekts zählen ein Indoor-Pool mit Blick in den Garten, ein gemauerter Weinkeller sowie eine Tiefgarage mit Platz für vier Autos.Fotos der Design-Villa für die Presseberichterstattung stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/Bilder_Villa_Gruenwald_Muenchen.zip) (Copyright: STROBL Immobilien GmbH & Co. KG) zum Download bereit.Eine weitere Villa im noblen Altbogenhausen (https://www.immowelt.de/expose/efe20c2e-7a43-4dee-bfe5-eac04df1b3e9) bringt französisches Flair in die Stadt: Für 13,5 Millionen Euro erhält man hier 318 m² Wohnfläche, eine exklusive Möblierung sowie einen preisgekrönten Spa-Bereich mit Schwimmhalle.Ein Jugendstilhaus der Extraklasse (https://www.immowelt.de/expose/071f1591-dc0a-4a7f-8288-66ae4e9f7bd1) steht in Berlin-Grunewald: Das Anwesen mit 23 Zimmern, 1.210 m² Wohnfläche und eigenem Steg zum Wasser liegt auf einem mehr als 2.700 m² großen Grundstück und wird für 13,1 Millionen Euro angeboten.Ebenfalls eindrucksvoll ist ein Erstbezug im Münchner Bezirk Pasing-Obermenzing: (https://www.immowelt.de/expose/0dadb659-9dd2-423d-9771-861dc0a0c1fd) Die Villa auf über 2.500 m² Grundstück bietet 312 m² Wohnfläche, Pool, Fahrstuhl und ein modernes High-End-Konzept für 12,97 Millionen Euro.Auf Platz zehn folgt ein luxuriöser Reetdach-Neubau auf Sylt im Kapitänsdorf Keitum. (https://www.immowelt.de/expose/033bb320-36cd-4893-a204-f5dd24f44d81) Mit 305 m² Wohnfläche und exklusiver Ausstattung ist das Haus für 12,6 Millionen Euro vor allem als Zweitwohnsitz attraktiv.München dominiert das LuxusrankingAuffällig: Sieben der zehn exklusivsten Villen stehen im Großraum München - vom traditionsreichen Stadtteil Altbogenhausen über Herzogpark und Pasing bis nach Herrsching am Ammersee. Die Nähe zu Natur, internationalem Publikum und stilvoller Architektur macht die Region besonders begehrt.Die Rangliste der teuersten Häuser steht hier zum Download bereit. (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2025/2025_07_23_Tabellen_Teuerste_Haeuser_Kauf.pdf)Bitte beachten Sie, dass die Inserate zum 23. Juli 2025 verlinkt wurden und jederzeit von den Anbietern entfernt werden können. Die Fotos in dieser Pressemeldung dürfen unter Beachtung des Copyright-Hinweises für die Berichterstattung genutzt werden. Berechnungsgrundlage:Datenbasis für das Ranking waren Angebote, die auf immowelt.de inseriert wurden. Bei den Preisen handelt es sich jeweils um Angebots-, keine Abschlusspreise. Berücksichtigt wurden ausschließlich freistehende Villen und Einfamilienhäuser mit vollständigem Exposé. Neubauprojekte ohne Bebauung, Fertighäuser, Mehrfamilienhäuser oder Zwangsversteigerungen wurden nicht berücksichtigt. 