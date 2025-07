Baden-Baden (ots) -Aus aktuellem Anlass ist der Film über den globalen Klimakampf im Südpazifik ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar / Teil der Reihe "Junger Dokumentarfilm" des SWRHeute (23.7.25) wird das Oberste Gericht der Vereinten Nationen eine unverbindliche Stellungnahme abgeben zur Frage, inwieweit Staaten zum Klimaschutz rechtlich verpflichtet sind und ob sie für die von ihnen verursachten Schäden verantwortlich gemacht werden können. Das Rechtsgutachten kann entscheidenden Einfluss auf Klima-Prozesse weltweit haben. Aus diesem Anlass hat der SWR einen der Filme aus der diesjährigen Staffel des Jungen Dokumentarfilms (ab November im SWR) schon heute in die ARD Mediathek gestellt: "YUMI" erzählt die Geschichte dreier Jurastudierender aus dem Südpazifik, die den Klimawandel über die UN an den Internationalen Gerichtshof bringen möchten.Das erklärte Ziel der drei: Nichts weniger, als ihre Heimatinseln vor dem Untergang zu retten. Der Film von Felix Golenko begleitet sie von Beginn ihrer Mission an. Solomon (27), Vishal (26) und Romabeth (26) machen sich als Teil einer Bewegung von der Universität des Südpazifiks auf, um über die Vereinten Nationen den Klimawandel vor den Internationalen Gerichtshof zu bringen. Die drei arbeiten sich von einem kleinen Universitätsraum bis auf die internationale Bühne vor. Sie lernen, mit Minister:innen, Botschafter:innen und Kommissar:innen umzugehen und erfahren die Frustration diplomatischer Arbeit. Sie stellen sich den Herausforderungen, die ihr ehrgeiziges Ziel mit sich bringt: Eine historische Resolution in den Vereinten Nationen durchzusetzen, die die Pflichten von Staaten hinsichtlich des Klimawandels juristisch bewertet.Dabei ist der Film nicht nur politisch höchst aktuell, indem er die Ursachen globaler Ungerechtigkeit und die Folgen der Klimakrise greifbar und emotional zugänglich abbildet. Er zeigt auch, was junge Menschen mit zivilgesellschaftlichem Engagement erreichen können. "YUMI" zeigt, wie sie auf politische Frustration reagieren und selbst handeln - Aktivismus statt Ohnmacht."YUMI - Der Südpazifik im globalen Klimakampf"ab heute in der ARD Mediathek (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fvideo%2Fjunger-dokumentarfilm%2Fyumi-der-suedpazifik-im-globalen-klimakampf%2Fswr%2FY3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIyNTUxNjg&data=05%7C02%7CMadeleine.Hellmann%40swr.de%7C17965ef51c1541a62bd908ddc9ad2527%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638888467702378707%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=xGYXWD3MRGTwAQ9qmQOXrcXgNOJcqzdGSL%2FLHPQ293o%3D&reserved=0) und voraussichtlich im November im SWR.Nachdem "YUMI" bereits am 19. September 2024 erfolgreich bei einem internen Screening am Internationalen Gerichtshof (IGH) gezeigt wurde, präsentierte die Filmakademie Baden-Württemberg im Rahmen ihrer internationalen Aktivitäten den Film in einem exklusiven Screening am 23. Oktober bei den Vereinten Nationen in New York. Die Veranstaltung fand in Zusammenarbeit mit der deutschen UN-Vertretung und dem südpazifischen Inselstaat Vanuatu statt. Seine Premiere feierte "YUMI" auf dem Max Ophüls Festival und hat dort den Publikumspreis gewonnen.Diplomfilm; Regie: Felix Golenko; Produktion: Mark SzilágyiWeitere Informationen unter: http://swr.li/yumi-der-suedpazifik-im-globalen-klimakampfPressekontakt: Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6082331