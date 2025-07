Anthropic war angetreten, KI sicherer zu machen. Nun zeigt eine interne Nachricht: Die eigenen Prinzipien stehen dem Fortschritt im Weg. Was ist wichtiger? Der Wettlauf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz fordert seinen Preis - und der wird nicht nur in Rechenleistung, sondern zunehmend auch in ethischen Kompromissen bezahlt. Jüngstes Beispiel ist das KI-Unternehmen Anthropic, das sich bisher als sicherheitsbewusste Alternative zu OpenAI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...