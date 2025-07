München (ots) -Rentenerhöhung, Mütterrente: Alles Schönwetter-Reformen, kritisiert der Verein Lichtblick Seniorenhilfe. Und fordert die Politik endlich zum Handeln auf. Denn: Nicht nur Geringverdienern, auch Erwerbstätigen mit einem mittleren Monatsgehalt droht die Altersarmut!Ein Monatsgehalt von 4347 Euro. Macht im Jahr 52.159 Euro - laut Statistischem Bundesamt war das der mittlere Jahresverdienst (brutto) von 2024. Hört sich viel an. Doch was den wenigsten Erwerbstätigen bewusst sein dürfte: "Selbst mit diesem eigentlich guten Gehalt kann man in die Altersarmut schlittern", sagt Lydia Staltner, Gründerin des Vereins Lichtblick Seniorenhilfe e.V., der bundesweit mehr als 31.000 bedürftige Rentner finanziell ein Leben lang unterstützt.Nach 40 Jahren Arbeit bleibt nur der Weg zum AmtDenn: Gerade mal 1490 Euro Netto-Rente bleiben übrig, wenn man 40 Jahre lang den mittleren Monatsverdienst von 4347 Euro brutto verdient hat - genau diesen Betrag oder weniger verdient laut Statistik aktuell die Hälfte der Beschäftigten. Das hat Andreas Irion, Vize-Präsident des Bundesverbandes der Rentenberater, für Lichtblick Seniorenhilfe ausgerechnet. Gerade in Städten mit hohen Lebenshaltungskosten ist es mit dem Betrag fast unmöglich, die laufenden Kosten mit Miete & Co. zu zahlen. Dann bleibt nur der Weg zum Amt - denn nicht jeder hat die finanziellen Möglichkeiten, zusätzlich privat vorzusorgen: "Dieses Szenario droht nicht nur Geringverdienern, sondern auch Menschen mit mittlerem Einkommen", sagt Lydia Staltner. "Die Politik muss endlich aufwachen!""Eine Ohrfeige für die Lebensleistung der Menschen"Menschen, die immer alles alleine gestemmt haben, müssen also im Alter Bittsteller beim Amt werden und Wohngeld oder Grundsicherung beantragen. "Das ist nicht nur demütigend und beschämend, sondern eine schallende Ohrfeige für deren Lebensleistung", sagt Lydia Staltner. "Wenn Senioren den Staat um Hilfe bitten und zum gläsernen Menschen werden müssen, der jeden Kontoauszug offenlegen muss."Rentenerhöhung? Schön gerechnetJa, die Rente wurde zum 1.Juli um 3,74 Prozent erhöht. Gleichzeitig steigen aber auch die Beiträge zur Pflege- und Krankenversicherung. "Unter dem Strich bleibt vielen Rentnern netto kaum etwas übrig", sagt Lydia Staltner. Für die allermeisten der aktuell 742.410 Rentner, die bereits Grundsicherung im Alter beziehen (Statistisches Bundesamt, März 2025), bringt die Erhöhung gar nichts: Sie wird mit der Sozialhilfe verrechnet - genauso wie die geplante Mütterrente. "Die, die es am dringendsten brauchen, gehen leer aus."Appell an die Politik: Nicht später, jetzt handeln!Der gemeinnützige Verein Lichtblick Seniorenhilfe unterstützt seit 2003 bedürftige Senioren mit finanziellen Zuwendungen - etwa für Lebensmittel, eine neue Brille oder die Nebenkosten. Alle Projekte werden aus Spenden finanziert. "Nicht nur die Ämter sind überlastet, auch wir stoßen an unsere Grenzen", sagt Lydia Staltner. Und die große Welle an Babyboomern kommt noch. Jetzt muss die Politik dringend handeln: "Wir brauchen keine Symbolpolitik nach dem Gießkannenprinzip mehr," fordert Lydia Staltner. "Sondern eine echte Rentenreform, die sich gezielt an die breite Bevölkerung richtet - nicht irgendwann, sondern jetzt!"Spendenkonten:Sparda-Bank München: IBAN: DE30 7009 0500 0004 9010 10; BIC: GENODEF1S04Stadtsparkasse München: IBAN: DE20 7015 0000 0000 3005 09, BIC: SSKMDEMMSparkasse Münsterland-Ost: IBAN: DE88 4005 0150 0000 5817 36, BIC: WELADED1MSTVR Bank Passau: IBAN: DE14 7409 0000 0000 7788 00, BIC: GENODEF1PA1Über Lichtblick Seniorenhilfe e.V.2003 von Lydia Staltner in München gegründet, unterstützt Lichtblick Seniorenhilfe e.V. deutschlandweit von den vier Standorten München, Münster, Deggendorf und Berlin aus mehr als 31.000 bedürftige Senioren mit Lebensmittelgutscheinen, finanziellen Soforthilfen für lebensnotwendige Dinge und monatlichen Patenschaften à 35 Euro. Die Arbeit von Lichtblick wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. 2018 erhielt Lydia Staltner für ihre Verdienste die Goldene Bild der Frau, 2023 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Prominente wie Eckart Witzigmann und Simone Thomalla unterstützen Lichtblick als Botschafter.Pressekontakt:Lichtblick Seniorenhilfe e.V.Schweigerstraße 1581541 MünchenPressekontakt:Ines Weinzierl: ines.weinzierl@seniorenhilfe-lichtblick.deChristina Meyer: christina.meyer@seniorenhilfe-lichtblick.deOriginal-Content von: LichtBlick Seniorenhilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168846/6082379