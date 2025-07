Linz (www.anleihencheck.de) - Im ersten Halbjahr 2025 gehört die tschechische Krone zu den Gewinnern am Devisenmarkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die allmähliche Stärkung der Krone sei vorerst an der unteren Wechselkursgrenze von 24,600 EUR/CZK gestoppt worden. Eine weitere Aufwertung der Krone gegenüber dem Euro dürfte unter anderem aufgrund fehlender positiver Impulse aus der tschechischen Wirtschaft begrenzt bleiben. Auch die Unsicherheit im Zusammenhang mit den Zollverhandlungen zwischen USA und EU könnte sich negativ auswirken. Die Zinsdifferenz zwischen EUR und CZK spiele hingegen weiterhin eine positive Rolle. Im Juni habe die Tschechische Nationalbank, die eine vorsichtige Geldpolitik verfolge, ihren Leitzins unverändert bei 3,5% belassen, sodass die Zinssenkungen langsamer erfolgen würden als im Euroraum. Die Krone sei auch gegenüber dem US-Dollar stärker geworden. Das Währungspaar USD/CZK habe zeitweise unter 21,00 notiert. Dies entspreche einer Aufwertung um ca. 13%. (23.07.2025/alc/a/a) ...

