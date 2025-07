Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) fördert gemeinsam mit Rheinland-Pfalz und Hessen zwei Lithium-Vorhaben von Vulcan Energy mit insgesamt 103,6 Millionen Euro. Dabei geht es um die Gewinnung von Lithiumchlorid in Landau sowie um die Weiterverarbeitung in Frankfurt-Höchst. In der Förderung beider Projekte sieht das BMWE einen weiteren Schritt hin zu einer sicheren und bezahlbaren Versorgung der deutschen Wirtschaft mit Rohstoffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...