DJ Großbritannien und Türkei unterzeichnen Vorvertrag für Eurofighter

Von Cristina Gallardo

DOW JONES--Großbritannien und die Türkei haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, die es Ankara ermöglicht, Kunde für Eurofighter-Typhoon-Kampfjets zu werden. Der am Mittwoch in Istanbul von hochrangigen Vertretern beider Regierungen unterzeichnete Vorvertrag ebnet den Weg für einen milliardenschweren Auftrag über bis zu 40 Flugzeuge. Dow Jones Newswires hatte bereits am Montag über die bevorstehende Vereinbarung berichtet.

Der Eurofighter wird von einem Konsortium aus drei der größten europäischen Rüstungsunternehmen gebaut - BAE Systems, Airbus und Leonardo.

Nachdem der Eurofighter in den 2000er Jahren eine Flut von Aufträgen erhalten hatte, wurde er in letzter Zeit von der F-35 des US-Herstellers Lockheed Martin in den Schatten gestellt. Die F-35 verfügt über die sogenannte Tarnkappentechnologie. Die Hersteller versuchen nun, Aufträge aus dem Inland sowie aus Ländern zu gewinnen, die die F-35 nicht erwerben können.

Die Türkei, ein Mitglied der Nato, bemüht sich seit 2023 um den Kauf von Eurofighter-Jets. Doch die Gespräche scheiterten an der Weigerung Deutschlands, eine Exportgenehmigung zu erteilen. Grund dafür sind Bedenken gegen einige Elemente der Außenpolitik Ankaras. Deutschland ist neben Italien, Spanien und Großbritannien eines von vier Ländern des Eurofighter-Konsortiums und muss dem Export von Typhoon-Jets in die Türkei zustimmen.

Die neue deutsche Regierung habe signalisiert, dass sie bereit sei, das Geschäft voranzutreiben, sagten zwei Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2025 04:20 ET (08:20 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.