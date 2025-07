Berlin (ots) -Rekordbeteiligung beim Online-Wettbewerb - Siegerinnen und Sieger in allen Bundesländern gekürt.Die Landessiegerinnen und -sieger des Wettbewerbs "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" 2025 stehen fest. Bei der Online-Abstimmung des Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV) wurden über 140.000 Stimmen für rund 3.100 nominierte Einzelpersonen und Teams abgegeben - so viele wie nie zuvor seit Bestehen des Wettbewerbs.Die Gewinnerinnen und Gewinner kommen aus allen Teilen Deutschlands und spiegeln die ganze Vielfalt der Pflege wider. Sie arbeiten in unterschiedlichsten Bereichen der Pflege - von der stationären Versorgung im Krankenhaus über die Langzeitpflege bis zur Palliativbetreuung."Die hohe Beteiligung ist ein beeindruckendes Signal an alle Pflegeprofis in Deutschland: Ihre engagierte Arbeit wird von vielen Menschen gesehen und wertgeschätzt", sagt Katrin Staffler, Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Katrin Staffler hat die Schirmherrschaft im Mai 2025 von ihrer Vorgängerin Claudia Moll übernommen.Auch der Veranstalter des Wettbewerbs, der PKV-Verband,zeigt sich erfreut über das gestiegene öffentliche Interesse."Wir gratulieren den Pflegeprofis herzlich zu ihrem Erfolg", sagt Thomas Brahm, Vorsitzender des PKV-Verbands. "Die Auswahl haben diejenigen getroffen, die es besonders gut wissen müssen: Patienten, Pflegebedürftige, Angehörige und Kolleginnen und Kollegen. Dass in diesem Jahr so viele Menschen abgestimmt haben, zeigt das große Bedürfnis, öffentlich Danke zu sagen."Die Preisverleihungen in allen 16 Bundesländern finden im August und September direkt in den Einrichtungen der Pflegeprofis statt - dort, wo sie täglich Herausragendes leisten. Im Anschluss folgt die Wahl der Bundessiegerinnen und -sieger, die im November 2025 bei einer zentralen Veranstaltung in Berlin geehrt werden.Die 16 Landessiegerinnen und -sieger sind:Baden-WürttembergPflegeteam des HerzzentrumsKlinikum Stuttgart-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/herzzentrum-10097)BayernPflegeteam der Klinik für PalliativmedizinKrankenhaus der Barmherzigen Brüder München-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/team-der-palliativstation-11539)BerlinDoran MuchaStation 3a, Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie, Handchirurgie und Zentrum für Transgenderchirurgie Evangelische Elisabeth Klinik-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/doran-mucha-7341)BrandenburgSusanne ScherlerKoordinierende PraxisanleiterinKinderintensivstation, Klinikum Westbrandenburg-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/susi-6743)BremenSascha RügerPflegeheim HANSA Forum Ellener Hof-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/sascha-rueger-5853)HamburgPflegeteam der Allgemein Pädiatrischen Station I3Altonaer Kinderkrankenhaus AKK-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/station-i3-11317)HessenKatharina NesswetterNeonatologische und Pädiatrische Intensivstation (O4)Bürgerhospital Frankfurt a.M.-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/katharine-nesswetter-10871)Mecklenburg-VorpommernMonique DzenischHauskrankenpflege Löwenzahn Gnoien-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/monique-8809)NiedersachsenPflegeteam der Zentralen Notaufnahme (ZNA)Sana Klinikum Hameln-Pyrmont-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/zentrale-interdisziplinaere-notaufnahme-hameln-5623)Nordrhein-WestfalenPflegeteam des Elisabeth-Hospiz Lohmar-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/team-elisabeth-hospiz-9779)Rheinland-PfalzKatharina RoosKlinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frauengesundheit Johannes-Gutenberg-Universität Mainz-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/katharina-roos-6343)SaarlandPflegeteam der Neurologie / Stroke UnitMarienhaus Klinikum St. Wendel-Ottweiler-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/station-3-l-neurologie-stroke-unit-7577)SachsenPflegeteam zentrale Praxisanleitung für Generalistik, ATA, OTAHerzzentrum Dresden Universitätsklinik-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/zentrale-praxisanleitung-11053)Sachsen-AnhaltPflegeteam der Station 12Neurologische RehabilitationMEDIAN Klinik NRZ Magdeburg-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/station-12-11157)Schleswig-HolsteinSonia FietzWohnbereichsleitungPflegeheim Kursana Villa Reinbek-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/sonia-7469)ThüringenPflegeteam des HerzzentrumsZentralklinik Bad Berka-> Pflegeprofi-Portrait (https://www.deutschlands-pflegeprofis.de/p/team-herzzentrum-zentralklinik-bad-berka-10745)Hintergrund- zur SchirmherrinKatrin Staffler sitzt seit 2017 für die CSU im Bundestag. Am 28. Mai 2025 wurde sie zur Pflegebevollmächtigten bestellt. Sie ist damit Ansprechpartnerin im politischen Raum für alle in der Pflege Beteiligten.- zum WettbewerbDer Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) hat den Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" 2017 ins Leben gerufen, um auf den Wert guter Pflege und Versorgung aufmerksam zu machen. Die Siegerinnen und Sieger stehen dabei stellvertretend für die 1,8 Millionen Pflegekräfte in Deutschland, die sich täglich engagiert um Patienten und Pflegebedürftige kümmern.In der letzten Auflage im Jahr 2023 wurden deutschlandweit 2.700 Pflegeprofis und Pflegeteams für den Wettbewerb nominiert und über 110.000 Stimmen in den Online-Votings abgegeben. 