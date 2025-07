Düsseldorf (ots) -Seit kurzem gilt der 2024 erlassene Beschluss der Bundesnetzagentur, der einen Strom-Lieferantenwechsel innerhalb von 24 Stunden garantiert. Grünwelt Energie erklärt die Vorteile für Verbraucher und was es zu beachten gilt.Seit Juni 2025 können Stromverbraucher von einer deutlichen Beschleunigung beim Wechsel ihres Energieanbieters profitieren. Ist ein Wechsel beauftragt und liegen alle erforderlichen Informationen vor, muss der neue Stromanbieter den Prozess innerhalb eines Werktags mit dem Netzbetreiber koordinieren - dieser Vorgang konnte in der Vergangenheit noch bis zu drei Wochen dauern. Für Verbraucher bedeutet dies schnelleren Zugang zu ihrem Wunschtarif. Wichtig: 24-Stunden-Wechsel bedeutet, dass die Marktkommunikation und technische Anmeldung binnen eines Werktags abgeschlossen werden. Der Lieferbeginn kann trotzdem in der Zukunft liegen.So funktioniert der beschleunigte Wechsel zu Grünwelt EnergieDer Wechsel zu einem neuen Stromanbieter gestaltet sich unkompliziert. Zunächst ist der laufende Vertrag hinsichtlich Kündigungsfrist zu prüfen. Bei einem Wechsel spielen Preis, Vertragslaufzeit und auch die Herkunft des Stroms (https://www.presseportal.de/pm/169782/5991933) eine Rolle. So stammt preisgünstiger Ökostrom (https://www.presseportal.de/pm/169782/5974956), wie ihn Grünwelt Energie anbietet, zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Ist die Entscheidung gefallen, übernimmt der neue Anbieter die Formalitäten. Kunden übermitteln lediglich Zählernummer und Kontaktdaten. Der neue Anbieter kündigt den alten Vertrag und übernimmt alle weiteren Schritte. Dies beinhaltet die Kommunikation mit dem bisherigen Lieferanten und dem Netzbetreiber. Verbraucher erhalten eine Wechselbestätigung und das Startdatum der Belieferung.Grünwelt Energie: Schneller zu nachhaltiger Energie wechseln"Der neue 24-Stunden-Wechsel ist ein guter Anlass, auf nachhaltige Energie umzusteigen. Mit Ökostrom aus erneuerbaren Quellen leistet jeder Kunde einen Beitrag für eine saubere Energiezukunft", betont das Team von Grünwelt Energie.Über GrünweltGrünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für nachhaltige Energieversorgung. Das Kaarster Unternehmen bietet auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.Pressekontakt:Grünwelt Wärmestrom GmbHGirmes-Kreuz-Str. 5541564 KaarstDeutschlandhttps://www.gruenwelt.deEmail: info@gruenwelt.netOriginal-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169782/6082413