© Foto: Seeberg - Caro / Seeberg

Die Aktie von Pipelinebauer Friedrich Vorwerk setzen ihre Rekordjagd fort. Das Unternehmen setzt mit der Erhöhung seiner Jahresziele ein dickes Ausrufezeichen. Auch die Aktie von Großaktionär MBB geht steil. Nach einer Anhebung seiner Jahresziele kratzt der im SDax notierte Pipeline- und Anlagenbauer Friedrich Vorwerk am Mittwochmorgen an seinem Rekordhoch aus der vergangenen Woche. Auf der Handelsplattform Tradegate erreichte die Aktie zeitweise ein Plus von 4,7 Prozent auf 83 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss. Erst vergangene Woche hatten die Vorwerk-Papiere mit 83,80 Euro ein Rekordhoch erreicht, nachdem das Unternehmen einen neuen Großauftrag für eine LNG-Pipeline an der …