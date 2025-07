Rom (ots/PRNewswire) -Die Video-Reihe von Rockwell Automation mit Führungskräften zeigt, wie datengesteuerte Abläufe dazu beitragen, Fertigungsprozesse auszubauen, die Widerstandsfähigkeit zu stärken und Mitarbeiter zu befähigen.Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, erweitert seine beliebte ROKStudios-Videoserie mit neuen aufschlussreichen Inhalten.Die aktuelle Staffel ist für Führungskräfte aus der Industrie besonders interessant und enthält Interviews mit verschiedenen Geschäftsinhabern, CEOs, CTOs und leitenden Experten, die Einblicke geben, wie sie und ihre Unternehmen die Möglichkeiten digitaler Technologien nutzen."Die Digitalisierung ist heute ein geschäftliches Muss, wenn man in einem modernen industriellen Umfeld erfolgreich sein will", erklärt Jan Van Den Bossche, Regional Vice President, Technology & Domain Expertise, EMEA, Rockwell Automation. "Es gibt nur noch sehr wenige Hindernisse für die digitale Transformation, und die Vorteile - selbst kurzfristig - können immens sein, wie die Beispiele in diesen Interviews zeigen. Ich empfehle Herstellern, sich die neue Serie anzusehen, denn sie werden Gemeinsamkeiten mit ihren eigenen geschäftlichen Zwängen, operativen Zielen und finanziellen Ergebnissen finden."Zu den Videos der neuen Staffel gehören:- Cristiana DiChio und Marcello Ciancio von Tetra Pak sprechen in separaten Interviews über digitales strategisches Denken und darüber, wie ihr Unternehmen die Macht von KI nutzt, um die Widerstandsfähigkeit von Lieferketten zu erhöhen (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/news/presentations/rokstudios/how-tetra-pak-builds-a-resilient.html) und um Cybersicherheit zu definieren (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/news/presentations/rokstudios/why-cybersecurity-is-core-to-your-business-mindset-and-not-just-a-shield-wall.html) - beides wurde durch eine Zusammenarbeit mit Rockwell Automation maßgeblich unterstützt.- Martina Stefanon von IMA Digital und Simone Capponcelli von IMA E-Commerce führen die Zuschauer in separaten Interviews durch KI-gestützte Dienste (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/news/presentations/rokstudios/why-smart-machines-need-smart-services.html%20) bzw. modulare Automation (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/news/presentations/rokstudios/turning-e-commerce-packaging-from-cost-center-to-competitive-edge.html%20) und erläutern, wie die IMA Gruppe intelligente Maschinen, Betriebsdaten und Analysen einsetzt, um ständige Leistungsverbesserungen zu fördern und Wettbewerbsvorteile zu schaffen.- Daniele Tocco, Standortleiter bei Fluorsid, erklärt, wie sein Unternehmen mithilfe fortschrittlicher Prozesssteuerung Schwankungen bei Rohstoffen ausgleicht (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/news/presentations/rokstudios/how-advanced-process-control-supports-resilient.html), wodurch nicht nur der Verbrauch gesenkt wird, sondern auch ein neuer, kohlenstoffärmerer Ansatz für den Betrieb des Unternehmens verfolgt werden kann.- Graham Jennings, Direktor für digitale Lösungen bei inControl Systems, erläutert, wie Menschen und Technologie zusammenarbeiten müssen (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/news/presentations/rokstudios/commanding-the-future-executive-perspectives-on-control-culture.html%20), um eine solide Grundlage für die Bestrebungen der Industrie 4.0 zu schaffen, und weist darauf hin, dass Partnerschaften und die Unternehmenskultur ein zentrales Kontrollsystem zu einem Wettbewerbsvorteil machen.- Paolo Panada, Miteigentümer und CEO von HS Automation, erklärt, warum Automatisierung den menschlichen Einfallsreichtum ergänzen und nicht ersetzen sollte (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/news/presentations/rokstudios/innovating-amid-times-of-crisis.html%20), und wie Menschen und Maschinen auch in schwierigen Zeiten zusammenarbeiten können, um Innovationen zu schaffen und einen gegenseitigen betrieblichen Nutzen zu erzielen.- Kenneth Sjo Samuelsen, CTO/Technischer Direktor bei Mongstad Tavleteknikk, erörtert die Herausforderungen, wenn moderne Cyber-Gesetze mit alten Technologien umgesetzt werden (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/news/presentations/rokstudios/turning-cybersecurity-compliance-into-resilience-and-competitive-advantage.html). Er veranschaulicht, wie Projekte zur Lebenszyklus-Verlängerung, die digitale Arbeitsabläufe in den Vordergrund stellen, neue Impulse geben und gleichzeitig die Voraussetzungen für einen künftigen autonomen Betrieb schaffen können.Die neuen Videos, die auf der jüngsten ROKLive EMEA-Veranstaltung von Rockwell in Rom aufgezeichnet wurden, gesellen sich zu den mehr als 100 früheren Aufzeichnungen auf dem ROKStudios-Portal (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/news/presentations/rokstudios.html%20), in denen Führungskräfte und Fachleute von Rockwell Automation zu Wort kommen.Informationen zu Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres 2024 rund 27.000 Problemlöserinnen und Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das vernetzte Unternehmen in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com (https://www.rockwellautomation.com/%20).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2732655/Martina.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/industrie-experten-definieren-digitale-technologien-und-strategien-um-betriebskritische-ergebnisse-voranzutreiben-302510487.htmlPressekontakt:Stanley Miller,samiller1@ra.rockwell.comOriginal-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179168/6082447