Berlin (ots) -Die Sommerferien sind in vollem Gange, viele Menschen in Deutschland befinden sich bereits auf Reisen oder bereiten sich auf ihren Urlaub vor. Ein wichtiger Punkt sollte dabei nicht vergessen werden: die Reiseapotheke."Eine gut ausgestattete Reiseapotheke kann im Urlaub unerwartete Gesundheitsprobleme schnell lösen und Reisenden wertvolle Zeit ersparen", sagt Dr. Elmar Kroth, stellvertretender Hauptgeschäftsführer von Pharma Deutschland.Ob Durchfall, Verstopfung, Mückenstiche, Sonnenbrand oder Kopfschmerzen - mit den richtigen Arzneimitteln im Gepäck lassen sich viele Beschwerden unkompliziert behandeln. Vor allem in abgelegenen Regionen, bei Sprachbarrieren oder wenn gewohnte Medikamente nicht verfügbar sind, ist eine eigene Reiseapotheke ein großer Vorteil. Sie erspart nicht nur langes Suchen nach Hilfe - etwa abends oder am Wochenende - sondern schützt auch vor ungewollten Komplikationen.Die Basis-Ausstattung einer Reiseapotheke sollte laut Pharma Deutschland Folgendes enthalten:- Schmerz- und Fiebermittel sowie ein Fieberthermometer- Arzneimittel gegen Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Verstopfung oder Übelkeit- Pflaster, sterile Wundkompressen, Desinfektionsmittel und Verbandsmaterial- Sonnenschutz, After-Sun-Produkte, Mückenschutz sowie eine Salbe gegen Insektenstiche- Antiallergika- persönlich regelmäßig benötigte Medikamente in ausreichender Menge - gegebenenfalls ist rechtzeitig ein Rezept beim Arzt zu besorgen- bei der Mitnahme von Betäubungsmitteln: vorherige Rücksprache mit dem behandelnden ArztDie richtige Lagerung ist sehr wichtig, betont Dr. Elmar Kroth: "Arzneimittel sollten stets vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Staub geschützt werden - am besten in der Originalverpackung." Temperaturempfindliche Medikamente wie Insulin müssen kühl, aber nicht gefroren gelagert werden - etwa in einer Isoliertasche (nicht direkt auf Eis). Auf Flugreisen sind Arzneimittel immer im Handgepäck zu transportieren - im Frachtraum können Minustemperaturen herrschen. Flüssigkeiten und Sprays sollten wegen der Druckveränderungen in kleinen, gut verschlossenen Fläschchen mitgeführt werden. Die Vorlage von ärztlichen Bescheinigungen und Rezepten kann bei der Sicherheitskontrolle oder Einreise erforderlich sein. Auch an erforderliche Reiseimpfungen sollte frühzeitig gedacht werden - idealerweise mehrere Wochen vor Reiseantritt, da manche Impfungen einen gewissen Vorlauf benötigen, um ihren vollen Schutz zu entfalten.Dr. Kroth betont: "Gut vorbereitete Reisende können entspannter in den Urlaub starten. Eine ordentlich bestückte Reiseapotheke und die richtige Lagerung von Arzneimitteln sind unerlässlich, um im Bedarfsfall schnell und sicher handeln zu können."_______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-138hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-114gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/X: https://x.com/PharmaDeuOriginal-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6082471