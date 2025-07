NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius Stedim von 230 auf 225 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser kappte seine Umsatzschätzungen bis 2026 in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Zwischenbericht unter anderem wegen zunehmenden Gegenwinds von der Währungsseite. Insgesamt sieht er den Laborkonzern aber in der Spur. Die Jahresziele für den Bioprocessing-Bereich erschienen sogar immer konservativer. Auch 2026 dürfte ein Wachstum zumindest im hohen einstelligen Prozentbereich drin sein./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 23:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0013154002

