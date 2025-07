Die Vulcan Energy Resources-Aktie zeigte zum Wochenbeginn eine außergewöhnlich starke Performance. Am Montag und Dienstag schoss der Lithiumtitel um +20% in die Höhe. Was steckt hinter dem Kurssprung des deutsch-australischen Bergbauunternehmens zum Wochenbeginn und ist er ein Kaufsignal für Anleger? Deutschland nimmt Geld in die Hand Auslöser des Kursanstiegs zum Wochenauftakt war ausgerechnet die deutsche Politik. Der Bund und die Länder Hessen ...

