Leipzig (ots) -Wie urlauben Hundehalter in Deutschland und wohin zieht es sie mit ihrer Fellnase? Eine aktuelle Umfrage der Hunde-Community Dogorama mit rund 2.000 Teilnehmenden liefert Antworten. Für 93,5 Prozent gehört der Hund selbstverständlich mit in den Urlaub. Nur 6,5 Prozent reisen ohne ihn, meist aus gesundheitlichen oder organisatorischen Gründen.Die große Mehrheit verreist mindestens einmal jährlich gemeinsam mit dem Hund, viele sogar häufiger. Die Anreise erfolgt in über 80 % der Fälle mit dem Auto, auch Wohnmobile werden immer beliebter. Gefragt sind vor allem Ferienhäuser und -wohnungen. Hotels spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle, da oft passende Angebote für Hunde fehlen.Deutschland ist bei Hundehaltern mit Abstand das beliebteste Urlaubsland. Mehr als die Hälfte der Befragten verbringt den Urlaub mit Hund im eigenen Land, vor allem an der Ostsee, der Nordsee oder im Allgäu. Auf den Plätzen dahinter folgen die Niederlande, Österreich, Italien und Dänemark. Für jedes dieser Länder wurde auch die jeweils bevorzugte Urlaubsregion ermittelt. Am häufigsten wurden Zeeland, Tirol, der Gardasee und Nordjütland genannt. Auch Länder wie Kroatien, Frankreich, Spanien oder Schweden werden immer beliebter - vor allem wegen ihrer Natur, Freiräume und hundefreundlichen Atmosphäre.Doch das Reisen mit Hund ist nicht frei von Herausforderungen. Als größtes Problem nennen viele Hundehalter die Suche nach geeigneten Unterkünften. Auch die Einreisebestimmungen, eingeschränkte Freizeitaktivitäten und das Verhalten des Hundes unterwegs können Stressfaktoren sein. Wer ohne Hund reist, tut dies oft, weil der Vierbeiner in seiner gewohnten Umgebung besser aufgehoben ist oder weil die Reiseform, das Alter oder der Gesundheitszustand des Tiers dagegen sprechen.Alle Ergebnisse, inklusive einer länderspezifischen Auswertung der beliebtesten Reiseziele, bietet der neue Dogorama-Report "Reiselust auf vier Pfoten (https://dogorama.app/de-de/presse/reiselust-auf-vier-pfoten-wer-faehrt-ueberhaupt-mit-hund-in-den-urlaub/)".Zur kompletten Meldung (https://dogorama.app/de-de/presse/reiselust-auf-vier-pfoten-wer-faehrt-ueberhaupt-mit-hund-in-den-urlaub/)