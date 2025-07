Hannover (ots) -Erstmals findet der internationale Bastel-Wettbewerb Hebocon auf der Maker Faire Hannover statt. Am 23. und 24. August 2025 treten im Hannover Congress Centrum selbstgebaute Roboter aus Elektroschrott in skurrilen Sumo-Duellen gegeneinander an. Das Make-Magazin und makeMINT laden Besucher jeden Alters ein, in einer offenen Werkstatt mitzubasteln - Vorkenntnisse sind nicht erforderlich."Je schräger, desto besser" lautet das Motto von Hebocon. Die aus Alltagsgegenständen und Elektroschrott gebastelten Roboter müssen weder perfekt funktionieren noch besonders stark sein. "Es zählt die Idee - nicht die Präzision", erklärt Daniel Bachfeld, Chefredakteur des Make-Magazins. "Oft gewinnen nicht die stärksten Roboter, sondern die lustigsten, wackligsten oder improvisiertesten."In der offenen Werkstatt können Kinder, Jugendliche und Erwachsene direkt vor Ort ihre eigenen "Heboi"-Roboter bauen. Dafür stehen Werkzeuge, Maschinen und Baumaterialien bereit. Teilnehmer dürfen aber auch eigene Roboter und Materialien mitbringen. "Ob mit Zahnstocher-Beinen oder verkehrt montierten Rädern: Ein echter Heboi darf Fehler haben. Und genau das macht seinen Charme aus", betont Bachfeld. Der Begriff "Heboi" stammt aus dem Japanischen und kann grob als "schön schrottig" oder "Charmant-chaotisch" übersetzt werden.Die Bauzeiten der offenen Werkstatt sind am Samstag von 10:00-12:00 Uhr und 12:30-16:30 Uhr sowie am Sonntag von 10:00-12:00 Uhr und 12:30-15:30 Uhr. Die Wettbewerbe finden am Samstag um 17:00 Uhr und am Sonntag um 16:00 Uhr statt. Anmeldungen sind bereits jetzt online möglich: https://www.hebocon.io/wettbewerbe/hannover-2025/Hebocon soll Technik spielerisch erlebbar machen und zum kreativen Basteln anregen. "Es geht darum, einfach auszuprobieren und den Mut zu haben, Dinge unperfekt anzugehen", so Bachfeld. Bewertet werden nicht nur die Kämpfe, sondern auch der Entstehungsprozess und der Unterhaltungswert der Roboter.Mit dem ungewöhnlichen Wettbewerb wollen die Veranstalter die Maker Faire Hannover um eine weitere interaktive Attraktion bereichern.Tickets für die Maker Faire Hannover sind im Onlineshop oder an der Tageskasse - ausschließlich bargeldlos - erhältlich. Der Eintritt für Erwachsene kostet 24 Euro, ermäßigt 19 Euro. Kinder unter 10 Jahren können kostenlos dabei sein. Die Veranstaltung öffnet am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Weitere Informationen unter www.maker-faire.de. Ein Maker Faire-Ticket ist Voraussetzung zur kostenlosen Teilnahme am Hebocon-Wettbewerb.Journalisten (auch Blogger, YouTuber und Jugend- und Schülerpresse) können sich hier (https://maker-faire.de/presse/) für das bildstarke Event akkreditieren.Die Maker Faire Hannover ist eine unabhängig organisierte Veranstaltung unter der Lizenz der Make Community, USA. Die Maker Faire Hannover steht unter der Schirmherrschaft vom Bundesforschungsministerium.Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen Make-Magazin (https://www.heise.de/make) präsentiert, das zur heise group gehört.Pressekontakt:Heise GruppePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSylke Wilde0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115465/6082507