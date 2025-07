Berlin (ots) -Dein Zuhause ist zwar funktional, aber wirkt langweilig? Mit ein paar gezielten Handgriffen lässt sich selbst aus dem schlichtesten Raum ein stilvolles Wohlfühl-Zuhause machen - ganz ohne teure Designerstücke.Gutes Interior braucht kein großes Budget - oft reichen kleine Veränderungen bei Licht, Materialien und Proportionen, um eine komplett neue Wirkung zu erzielen. Dieser Beitrag verrät, welche Hacks sofort mehr Eleganz bringen und einem Raum Charakter verleihen.Mehr Atmosphäre durch LichtDie Beleuchtung in einem Raum entscheidet über dessen Atmosphäre. Während kaltweißes Licht als ungemütlich oder sogar steril wahrgenommen wird, sorgt warmes, dimmbares Licht für ein heimeliges Gefühl. Ist die Lichtquelle zudem dimmbar, kann sie flexibel an die Tageszeit oder die Stimmung angepasst werden. Besonders wirkungsvoll sind zudem indirekte Lichtquellen. Dazu gehören LED-Leisten, die hinter Möbelstücken angebracht werden, oder Lampen mit einem stoffbezogenen Schirm. Diese vermitteln eine luxuriöse Atmosphäre, die an hochwertige Hotelsuiten erinnert.Mehr Balance durch ProportionenDamit ein stimmiger Gesamteindruck entsteht, sollten die verwendeten Möbel auf die vorhandene Fläche angepasst werden, denn Missverhältnisse lassen einen Raum unharmonisch wirken. Das gilt sowohl für einen zu großen Teppich unter einem filigranen Sessel als auch für ein zu wuchtiges Sofa in einem Raum mit wenig Fläche. Deshalb müssen Möbelstücke sowohl horizontal als auch vertikal zueinanderpassen. Darüber hinaus spielt auch die Höhe von Objekten eine Rolle. Wird ein Bilderrahmen zu niedrig aufgehängt oder ist die Höhe des Sideboards zu hoch, stört dies das Gesamtbild des Zimmers.Mehr Charakter durch MaterialmixKompletteinrichtungssets aus dem Möbelhaus zeichnen sich durch einheitliche Strukturen aus. Dadurch vermitteln sie allerdings keinerlei Individualität. Wer das vermeiden möchte, sollte bewusst auf Materialbrüche setzen. Beispiele hierfür sind matte neben glänzenden Oberflächen, Holzstrukturen neben Glas oder weiche Textilien wie Bouclé neben Metall. Durch diesen Materialmix erhält ein Raum Charakter und Spannung.Mehr Persönlichkeit durch ReduktionViele Menschen sind der Meinung, dass Deko-Objekte für die Atmosphäre eines Raums verantwortlich sind. Deshalb stellen sie immer noch mehr Kerzen, Vasen und Bücher auf. Tatsächlich erreicht man damit aber genau den gegenteiligen Eindruck, denn zahlreiche kleine Dekorationen wirken unruhig und beliebig. Mehr Eindruck macht man mit einem starken Statement-Piece, das die Aufmerksamkeit förmlich auf sich lenkt. Das kann ein ausgefallenes Kunstobjekt, eine beeindruckende Skulptur oder eine große Vase sein. Durch die bewusste Reduktion der verwendeten Dekorationen vermittelt man letztlich Klarheit und Persönlichkeit.Mehr Wirkung durch WandgestaltungWände werden in vielen Wohnungen kaum beachtet, dabei können sie mit geeigneten Mitteln zur Bühne eines Raums werden. Wer einzelne Akzentwände in gedeckten Farben gestaltet und Strukturtapeten oder Wandpaneele bewusst einsetzt, erzeugt damit deutlich mehr Wirkung als mit ausschließlich weißen Wänden. Noch mehr Atmosphäre lässt sich mit großformatigen Kunstwerken, die zum Mittelpunkt eines Raums werden, oder mit ausgefallenen Design-Elementen wie Stoffen oder Spiegeln erzeugen.FazitDesign entsteht nicht durch teure Marken; stattdessen sind es die ausgewählten Details, die aus einem Standardzimmer einen luxuriösen Raum machen. Eine gute Voraussetzung hierfür ist Experimentierfreude bezüglich der Lichtquellen, der Proportionen, der Materialien und der bewusst gesetzten Akzente. Mit einem Auge für Details wird auf diese Weise aus der eigenen Wohnung eine atmosphärische Oase, die sich buchstäblich sehen lassen kann - und das ganz ohne kostspielige Einzelstücke oder aufwendige Umbauten des Raums.Über Ramona Portugalov:Ramona Portugalov ist nicht nur Interior Designerin - sie ist eine kreative Visionärin, Unternehmerin und Inspirationsquelle für eine neue Generation von Designern. Als Gründerin und Geschäftsführerin der MonaPort Interiors in Berlin hat sie es geschafft, Interior Design neu zu denken - zugänglich, stilprägend und stets mit einem Hauch von Luxus. Mit ihrem innovativen Konzept "Call a Designer" revolutioniert sie die Art, wie Menschen Designberatung erleben: unkompliziert, direkt und individuell. Mit der MONAPORT Academy bildet sie zudem Nachwuchstalente aus. Mehr Informationen unter: www.monaport-design.comPressekontakt:MONAPORT GMBHVertreten durch: Ramona Portugalovinfo@monaport.dewww.monaport-design.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: MONAPORT GMBH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179222/6082511