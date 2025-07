Forscher:innen aus Italien ist es gelungen, Menschen in WLAN-Feldern biometrisch zu identifizieren - und das auch, wenn diese keine Gadgets wie ein Smartphone bei sich hatten. Das eigens entwickelte System Whofi hat eine Trefferquote von 95,5 Prozent. Wenn es um Re-Identifikation geht, also darum, Personen zu verschiedenen Zeitpunkten an verschiedenen Orten wiederzuerkennen, hat die Videoüberwachung ihre Schwächen. So lassen sich Menschen auf dem ...

