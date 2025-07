ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AMS-Osram nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,80 Franken belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chipherstellers liege knapp über der Konsensschätzung, das diesbezügliche Ziel für das laufende Quartal jedoch darunter, schrieb Harry Blaiklock am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Vor diesem Hintergrund dürften die Ergebnisschätzungen am Markt im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich sinken./rob/gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2025 / 07:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: AT0000A3EPA4

© 2025 dpa-AFX-Analyser