DJ MARKT USA/S&P-500 vor Rekordhoch dank positiver Handelsschlagzeilen

Positive Schlagzeilen zum Handelskonflikt dürften die Wall Street am Mittwoch nach oben hieven und den S&P-500 auf Allzeithoch treiben. Denn die USA und Japan haben ein Handelsabkommen geschlossen, wie US-Präsident Donald Trump bekannt gab. Das Niveau der sogenannten reziproken US-Zölle für das Land soll auf 15 Prozent festgesetzt werden. Auch mit den Philippinen wurde unterdessen ein Handelsabkommen geschlossen. Während der japanische Aktienmarkt auf die höchsten Stände seit Juli 2024 nach oben schossen, hält sich die Begeisterung am US-Markt in Grenzen. Denn ein Abkommen mit der EU lässt weiter auf sich warten. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas festeren Handelsstart am Kassamarkt an.

"Nachrichten über ein Handelsabkommen zwischen den USA und Japan fördern den Optimismus unter Investoren, dass weitere Vereinbarungen getroffen werden könnten, bevor Strafzölle in Kraft treten", erläutert Marktstratege Russ Mould von AJ Bell. Eine gewisse Zurückhaltung erzeugen die nach der Schlussglocke anstehenden Geschäftsausweise der Technologieschwergewichte Tesla, Alphabet und IBM.

Morgan Stanley zeigen sich mit vorbörslichen Aufschlägen von 0,4 Prozent unberührt von dem Umstand, dass die Bank sich einer Untersuchung ausgesetzt sieht, ob sie ihre Kunden ordnungsgemäß auf Geldwäscherisiken überprüft hat.

July 23, 2025 06:27 ET (10:27 GMT)

