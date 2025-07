Mainz (ots) -Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:Mittwoch, 6. August 2025, 20.15 UhrLass dich überwachen!In "Lass dich überwachen!" wird das ahnungslose Studiopublikum zum Star der Sendung.Längst vergessene Fotos! Peinliche Chats! Jede öffentlich im Internet zu findende Information über das eigene Studiopublikum hat das "Lass Dich Überwachen"-Team gesammelt und daraus eine liebevolle, abwechslungsreiche Show zusammengestellt.In dieser Ausgabe von "Lass dich überwachen!":Benny aus Riedlingen moderierte vor zwölf Jahren in einem kleinen Café seine selbst erfundene Show "Jag die Gurke 3" - ohne zu ahnen, dass er damit erfolgreiche TV-Karrieren inspirierte. Zeit, Danke zu sagen. Und die Gurke zurück auf die große Bühne zu bringen - natürlich als Promi-Special.Goda aus Köln verkauft ihre Kleidung online - manchmal vielleicht ein wenig zu sorglos. Zum Glück war es dieses Mal nur das Team von "Lass dich überwachen!", das sie dabei in immer absurder werdenden Situationen gelockt hat. Wie man es also nicht machen sollte, erfährt man hier von Goda höchstpersönlich!Dann gibt es da auch noch Sebastian! Sebastian ist nicht nur Musiklehrer in Mainz, sondern bewertet auch viel im Internet. Unter anderem eine Stadtführung in Rom, mit der vor etwa einem Jahr alles andere als zufrieden war. Bei "Lass dich überwachen!" erfährt er endlich die Hintergründe - im Rahmen eines im Studio aufgeführten Musicals.All das und noch viel mehr erwartet die Zuschauer diesmal bei "Lass dich überwachen!". Direkt im Anschluss feiert das exklusive Onlineformat "Lass dich überwachen! - Die halbe Stunde danach" Premiere. Teammitglied Anna Neudecker fängt darin unmittelbar nach der Show die frischesten Emotionen ein: anhaltendes Staunen, erleichtertes Aufatmen und die schrägsten Momente der prominenten Gäste und überraschten Kandidaten.Diese Ausgabe von "Lass dich überwachen!" ist bereits ab 18.00 Uhr in Web und App des ZDF verfügbar.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6082580