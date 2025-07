Seit Donald Trumps Amtsantritt als US-Präsident hat der Euro gegenüber dem US-Dollar fast acht Prozent an Wert gewonnen. Hohe Zölle treiben die Inflation weiter an - und schwächen den Dollar im Gegenzug gegenüber den wichtigsten Weltwährungen. Was bedeutet das für Anleger? Welche Szenarien sind in naher ...