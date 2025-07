TOKIO (dpa-AFX) - Japan und die Europäische Union (EU) wollen ihre Zusammenarbeit in den Bereichen wirtschaftliche Sicherheit, Handel und Verteidigung weiter verstärken. Zu diesem Zweck riefen beide Seiten bei einem Gipfeltreffen in Tokio eine "Allianz für Wettbewerbsfähigkeit" ins Leben. "Wir werden unsere Zusammenarbeit bei der Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Lieferketten und der Verringerung strategischer Abhängigkeiten ausbauen", heißt es in einer gemeinsamen Abschlusserklärung. Zugleich betonten die EU und Japan die Bedeutung der Förderung von Freihandel und Multilateralismus.

Eine engere Zusammenarbeit sei vor dem Hintergrund eines "komplexen globalen geopolitischen Umfelds, insbesondere des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, der ernsten Herausforderungen für einen freien und offenen indopazifischen Raum sowie anderer regionaler und internationaler Fragen" noch wichtiger geworden, heißt es in der Erklärung weiter. Die EU und Japan seien entschlossen, "mit gleichgesinnten internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um diese Herausforderungen zu bewältigen"./ln/DP/nas