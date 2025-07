DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ING: EZB senkt Leitzins im September

ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski hält eine Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im September für wahrscheinlich. "Es gibt ein hohes Risiko, dass die Inflation unter 2 Prozent fallen wird", sagte er in einen Webinar. Brzeski sieht dafür zwei Gründe: Zum einen könnte der festere Euro die EZB im September zwingen, ihre Inflationsprognose erneut leicht zu senken. Der andere Grund seien "Außenhandel und Trump": Selbst wenn es zu einem Deal kommen sollte, würde das den Wachstumsausblick des Euroraums wohl verschlechtern, meint er. Konkrete Hinweise auf einen Zinsschritt im September erwartet der Ökonom mit Blick auf die Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag nicht.

Großbritannien und Türkei unterzeichnen Vorvertrag für Eurofighter

Großbritannien und die Türkei haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, die es Ankara ermöglicht, Kunde für Eurofighter-Typhoon-Kampfjets zu werden. Der am Mittwoch in Istanbul von hochrangigen Vertretern beider Regierungen unterzeichnete Vorvertrag ebnet den Weg für einen milliardenschweren Auftrag über bis zu 40 Flugzeuge. Dow Jones Newswires hatte bereits am Montag über die bevorstehende Vereinbarung berichtet.

US-Handelsabkommen hat geringe Effekte für Philippinen

Die philippinische Wirtschaft dürfte von ihrem Handelsabkommen mit den USA kaum größere Auswirkungen spüren, schreibt Gareth Leather von Capital Economics in einem Kommentar. Da die USA einen Zoll von 19 Prozent auf ihre Importe festgelegt hätten, schreibt der leitende Asien-Ökonom: "Die Auswirkungen des Handelsabkommens auf die philippinische Wirtschaft dürften nicht allzu groß sein - das Land ist eine der am wenigsten von der US-Endnachfrage abhängigen Volkswirtschaften in Asien." Das Abkommen beseitige einige Abwärtsrisiken für die Philippinen, da der Zollsatz nahe an dem liege, was andere Länder der Region wahrscheinlich zu erwarten hätten, meint er.

Japans Premierminister dementiert Berichte über seinen Rücktritt

Der japanische Premierminister Shigeru Ishiba hat Berichte lokaler Medien über seinen baldigen Rücktritt dementiert und stattdessen geschworen, sich auf die reibungslose Umsetzung eines Handelsabkommens mit den USA zu konzentrieren. "Bei einem Treffen mit den ehemaligen Premierministern Taro Aso, Yoshihide Suga und Fumio Kishida wurde keinerlei Diskussion über meine Zukunft geführt", sagte Ishiba zu Reportern. Zuvor hatten Medien berichtet, Ishiba wolle zurücktreten, nachdem Japan mit den USA eine Einigung über Zollsenkungen erzielt habe.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 18. Juli +0,8% auf 255,5 (Vorwoche: 253,5)

US/MBA Purchase Index Woche per 18. Juli +3,4% auf 165,1 (Vorwoche: 159,6)

US/MBA Refinance Index Woche per 18. Juli -2,6% auf 747,5 (Vorwoche: 767,6)

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 23, 2025 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.