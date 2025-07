JPMorgan hat die Aktie von Lululemon Athletica abgestuft. Analyst Matthew Boss sieht zunehmend Gegenwind für den US-Sportmodehändler und senkte das Kursziel von 303 auf 224 US-Dollar. Damit liegt die neue Zielmarke kaum über dem aktuellen Kursniveau. Boss stufte die Aktie zugleich von "Übergewichten" auf "Neutral" herab. Zwar habe Lululemon im internationalen Vergleich noch Nachholpotenzial bei der Markenbekanntheit. Doch die Erwartungen an das Wachstum, vor allem in China, müssten neu justiert werden. Die Untersuchungen von JPMorgan deuten auf eine Normalisierung des Wachstums in Festlandchina hin. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...