© Foto: picture alliance / Zoonar | DANKO N

Der weltweit führende Hersteller von Labor- und Messgeräten Thermo Fisher Scientific springt nach starken Zahlen an. Noch ist die Aktie günstig zu haben. Erholung nach Wachstumsschwäche läuft an Einen Weltmarktführer zu einem angemessenen Preis? Das können Anlegerinnen und Anleger beim Hersteller von Messinstrumenten Thermo Fisher Scientific haben. Zumindest noch, denn nach den am Mittwochmittag vorgelegten Zahlen könnte die monatelange Konsolidierung der Aktie vorüber und die Weichen für eine Erholung gestellt sein! Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte das Unternehmen seine Erlöse um 3,0 Prozent auf 10,86 Milliarden US-Dollar steigern. Damit wurden die Schätzungen um 180 Millionen …