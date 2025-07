Atlanta (ots/PRNewswire) -Forbes Travel Guide ("FTG") - das einzige unabhängige, globale Bewertungssystem für Luxushotels, Restaurants, Spas, Hochseekreuzfahrten und Hochseekreuzfahrt-Restaurants - gab heute bekannt, dass es mit der Bewertung von Flusskreuzfahrten beginnen wird, ein Novum in der Kreuzfahrtbranche.Die FTG wird ihre ersten Bewertungen für Flusskreuzfahrten im Jahr 2027 bekannt geben, wenn sie ihre mit Spannung erwarteten jährlichen Sternebewertungen in mehr als 100 Ländern veröffentlicht."Flusskreuzfahrten haben sich schnell zu einer der begehrtesten Möglichkeiten entwickelt, die Welt mit Komfort und Stil zu erkunden", so Amanda Frasier, President of Ratings bei Forbes Travel Guide. "Wir sehen eine aufregende Entwicklung in dieser Kategorie, mit Flusskreuzfahrtlinien, die einen gehobenen Service bieten und sich auf faszinierende Routen und raffinierte Erlebnisse an Bord spezialisiert haben, die den anspruchsvollen Reisenden von heute ansprechen. Da die Nachfrage nach langsamerem Luxus wächst, ist FTG stolz darauf, seine bewährten Bewertungen in dieses florierende Segment einzubringen".Die ersten Flusskreuzfahrt-Bewertungen der FTG werden Kreuzfahrten auf der Donau, dem Rhein, dem Nil und dem Mekong auszeichnen und möglicherweise Marken wie AmaWaterways, Aqua Expeditions, Avalon Waterways, Riverside Luxury Cruises, Scenic Luxury Cruises & Tours/Emerald Cruises, Uniworld Boutique River Cruises und Viking River Cruises einschließen.Die FTG zeichnet jährlich mehr als 2.000 Häuser mit Fünf-Sterne-, Vier-Sterne- und Empfehlungspreisen aus. Jedes Star Rating wird durch persönliche, inkognito Inspektionen von FTG auf der Grundlage von Hunderten von objektiven Standards verdient, wobei der Schwerpunkt auf außergewöhnlichem Service liegt. Niemand kann ein Rating kaufen, und es sind keine Gebühren, Provisionen oder Geschäftsbeziehungen erforderlich. Die Sternebewertungen des Unternehmens für 2026 werden am 11. Februar 2026 auf forbestravelguide.com veröffentlicht.Mit Forbes Travel Guide verbinden: Instagram: www.instagram.com/ForbesTravelGuide X: www.twitter.com/ForbesInspector Facebook: www.facebook.com/ForbesTravelGuideInformationen zu Forbes Travel Guide: Der Forbes Travel Guide ist das einzige globale Bewertungssystem für Luxushotels, Restaurants, Spas und Hochseekreuzfahrten sowie deren Restaurants. Unsere anonymen, professionellen Inspekteure erstellen ihre Bewertungen auf der Grundlage hunderter hoher Standards. Dabei liegt der Fokus auf außergewöhnlichem Service. So helfen wir anspruchsvollen Kunden, die besten Destinationen und Experiences für sich zu finden. Der einzige Weg, eine Fünf-Sterne-, Vier-Sterne- oder Empfohlen-Bewertung zu erhalten, besteht darin, sich diese durch unser unabhängiges Prüfverfahren zu verdienen. Weitere Informationen über Forbes Travel Guide finden Sie unter ForbesTravelGuide.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2616872/5424732/Forbes_Travel_Guide_v1_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/forbes-travel-guide-kundigt-das-erste-und-einzige-sterne-bewertungssystem-fur-flusskreuzfahrten-an-302511041.htmlPressekontakt:MEDIENKONTAKT: Michelle Kelly,Evins Communications,ftg@evins.comOriginal-Content von: Forbes Travel Guide, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061653/100933614