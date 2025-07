Krypto News: PENGU-Rallye nicht zu stoppen - Kurs steigt über 0,04 $

Innerhalb weniger Wochen hat sich der Coin PENGU deutlich von einer vorangegangenen Korrektur erholt, die Marke von 0,04 $ überschritten und nähert sich nun sogar seinem Allzeithoch. Doch könnte tatsächlich ein neues ATH erreicht werden und wie viel Renditepotenzial bietet PENGU jetzt noch?

PENGU wird inzwischen bei 0,044 $ gehandelt

Der Krypto-Markt erlebt ja gerade einen regelrechten Boom. Die Gesamtmarktkapitalisierung ist gerade erst auf ein neues Allzeithoch von bis zu 3,96 Billionen $ angestiegen. Bitcoin erreichte ein neues Allzeithoch bei 123.000 $, Ethereum schoss im letzten Monat um über 60 % aufwärts, und Solana kämpft mit dem 200-$-Widerstand.

Doch es sind nicht nur Bitcoin und Top-Altcoins, die gerade massive Anstiege verzeichnen. Noch stärker performen kleinere Kryptowährungen, und vor allem auch Meme-Coins. Die Marktkapitalisierung des Meme-Sektors legte im Verlauf des letzten Monats um über 70 % zu. Das ging zu einem großen Teil auch auf die Rallye des aktuellen Top-Performers am Markt zurück: PENGU.

Der erlebte im Verlauf des letzten Monats nämlich eine immense Rallye und konnte seinen Wert innerhalb der letzten 24 Stunden nochmals um 20 % steigern. Damit war PENGU innerhalb der letzten 24 Stunden die am besten performende Kryptowährung unter den Top 100 Coins nach Marktkapitalisierung.

Es handelt sich hierbei um die native Kryptowährung des NFT-Projektes Pudgy Penguins, die Ende 2024 auf den Markt kam und zu Beginn des Jahres 2025 ihr Allzeithoch bei 0,057 $ erreichte. Daraufhin kam es für PENGU jedoch zu einer Korrektur von über 90 % und einem Rückfall auf unter 0,005 $.

Bis Ende Juni konnte sich der Kurs bereits auf 0,01 $ erholen, und seitdem ist PENGU im Rallye-Modus. Im Monatsvergleich befindet sich der Coin nun bei einem Plus von 414 %. Dadurch schoss die Marktkapitalisierung auf 2,75 Milliarden $ und PENGU ist heute der fünftgrößte Meme-Coin. Mit dem heutigen erneuten Kurszuwachs gelang es PENGU zudem zum ersten Mal seit der All-Time-High-Rallye wieder, über 0,04 $ zu steigen. Aktuell wird der Coin bei 0,044 $ gehandelt und stieg heute in der Spitze auf bis zu 0,046 $ an.

Die PENGU-Rallye könnte sich noch weiter fortsetzen

Damit ist der Pinguin-Meme-Coin jetzt also gar nicht mehr so weit vom Erreichen eines neuen Allzeithochs entfernt. Sollte das Momentum am Krypto-Markt weiter anhalten und es zu einer Meme-Coin-Season kommen, könnte PENGU zu den größten Gewinnern gehören und in den kommenden Wochen durchaus ein neues Allzeithoch erreichen.

Dann halten manche Analysten sogar das erstmalige Überschreiten der 10-Cent-Marke für PENGU für realistisch. In Sachen Marktkapitalisierung gibt es im Vergleich zu den Top-Meme-Coins wie PEPE oder SHIB ja auch noch einiges an Wachstumspotenzial.

Allerdings sollten Anleger bedenken, dass PENGU nun bereits eine immense Rallye hinter sich hat und das Wachstumspotenzial heute also bei weitem nicht mehr so groß ist wie noch vor einigen Wochen. Bereits eine Verdopplung vom aktuellen Wert wäre extrem positiv für PENGU. Das entspricht jedoch nicht dem Renditepotenzial, welches viele risikofreudige Anleger sich von Meme-Coins erhoffen.

Daher könnte die Kaufnachfrage nach PENGU auch zurückgehen, und das Interesse von Investoren könnte eher auf jüngere Meme-Coins fallen, die sich gerade noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung vor ihrer ersten potenziellen Rallye befinden.

SNORT hat als Presale-Coin noch einiges an Wachstumspotenzial

Ein spannendes Beispiel für einen solchen Token mit Wachstumspotenzial stellt heute unter anderem SNORT dar. Im Gegensatz zu PENGU ist dieser Meme-Coin heute nämlich noch nicht einmal auf Krypto-Börsen gelistet. Stattdessen kann SNORT heute ausschließlich über die offizielle Website des dahinterstehenden Projektes Snorter gekauft werden.

Hier können Anleger gerade noch zu einem rabattierten Festpreis von 0,0991 $ einsteigen, und es kamen schon über 2 Millionen $ an Funding von interessierten Anlegern zusammen. Investiert werden kann sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen.

Das starke Interesse geht vor allem darauf zurück, dass es sich bei Snorter nicht um ein reines Meme-Coin-Projekt handelt. Die Entwickler setzen auch auf einen eigenen Trading-Bot. Der Snorter-Bot soll in Telegram integriert werden. So können Anleger mit ihm direkt in der App im Chat ihre Lieblings-Kryptos traden.

Auf der Solana Virtual Machine aufbauend soll der Snorter-Bot zudem extrem schnelle und günstige Trades ermöglichen. Das könnte ihn vor allem für Scalper und kurzfristig orientierte Trader attraktiv machen, die Coins direkt nach dem Launch snipen wollen.

Zudem könnte es dem Snorter-Bot helfen, sich gegen etablierte Größen wie den Bonkbot oder Banana Gun zu behaupten. Sollte der Snorter-Bot ein Erfolg werden, könnte davon natürlich auch SNORT als native Kryptowährung des Projektes profitieren.

