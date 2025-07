Krypto News: BNB erreicht ein neues Allzeithoch bei 804,17 $

Während Bitcoin unter seinem neuen ATH konsolidiert und Ethereum an der 4.000?$-Marke kratzt, überrascht BNB heute viele Anleger mit Stärke. Er erreichte heute ein Allzeithoch bei 804,17?$. Doch was steckt hinter dem Anstieg?

Im Zuge der Kryptorallye erreicht Binance Coin neuen Höchststand

Der Krypto-Markt durchlebt ja aktuell eine regelrechte Boom-Phase. Bitcoin konnte gerade erst ein neues Allzeithoch bei bis zu 123.000 $ erreichen, und der zweitgrößte Coin Ethereum schoss im Verlauf des letzten Monats um über 60 % auf aktuell 3.700 $ in die Höhe. Gleichzeitig explodieren kleinere Coins. Für den Meme-Coin PENGU bedeutete das im Monatsvergleich beispielsweise ein Plus von über 400 %.

Eine Kryptowährung, die viele Anleger gerade gar nicht auf dem Schirm haben, die sich jedoch ebenfalls deutlich im Wert gesteigert hat und gerade sogar ein neues Allzeithoch erreicht, ist der Binance Coin BNB. Der war im Verlauf des letzten Jahres ja bereits positiv aufgefallen. Im Vergleich zu vielen anderen Kryptos verzeichnete er eine deutlich geringere Volatilität und brach nie signifikant unter seine Höchststände ein.

Sein bisheriges Jahreshoch hatte er bereits im Dezember 2024 erreichen können, als der Kurs auf über 750 $ angestiegen war. Zwischenzeitlich kam es zwar noch einmal zu Korrekturen auf 550 $, doch im Großen und Ganzen hielt sich BNB seitdem sehr stabil.

Im Zuge des Aufschwungs im Krypto-Markt im letzten Monat ging es auch beim Binance Coin im 30-Tagesvergleich um 27 % aufwärts. Das war im Vergleich zu ETH zwar kein außergewöhnlich großer Anstieg, allerdings reichte er trotzdem aus, um ein neues Allzeithoch zu erreichen, da BNB ja auch weniger unter sein bisheriges Hoch zurückgefallen war.

So konnte innerhalb der letzten 24 Stunden erstmals die 800-$-Marke überwunden werden. BNB erreichte ein Allzeithoch von 804,17 $ und wird auch aktuell noch bei 794 $ gehandelt. Dadurch steigerte sich die Marktkapitalisierung auf 110 Milliarden $.

Somit überholte der Binance Coin Solana wieder in Sachen Marktkapitalisierung und ist heute erneut der fünftgrößte Coin am Markt. Die Frage, die sich viele Anleger nun berechtigterweise stellen, lautet: Wie geht es jetzt für BNB weiter und können noch höhere Höchststände erreicht werden?

Ist eine BNB-Rallye auf über 1000 $ realistisch?

Grundsätzlich scheinen die Voraussetzungen für eine Fortsetzung der BNB-Rallye durchaus gegeben zu sein. Schließlich erfährt der Altcoin-Marktsektor derzeit generell einen Boom. Es erfolgt eine Kapitalrotation, bei der viele Anleger Gewinne bei BTC realisieren und in Altcoins investieren, um auch dort noch maximale Renditen mitzunehmen.

So scheint der Markt gerade insgesamt am Rande einer neuerlichen Altcoin-Season zu stehen, von der dann auch BNB als Top-Altcoin maßgeblich profitieren könnte. Wichtigstes Ziel für die Bullen wäre es jetzt, den Kurs stabil über der 800-$-Marke etablieren zu können. Sobald das gelingt, könnte sich die Rallye noch ausweiten und möglicherweise könnte dann auch erstmals die 1.000-$-Marke geknackt werden.

Allerdings muss es den BNB-Bullen dafür eben erst einmal gelingen, den Preis nachhaltig über 800 $ zu katapultieren. Falls sie das nicht schaffen, könnte es zunächst auch noch einmal zu einem Retest des bisherigen Allzeithochs kommen. Falls dieser positiv ausfällt, könnte BNB dann einen weiteren Versuch unternehmen, die 800-$-Marke mit mehr Momentum nachhaltig zu überwinden.

Scheitert dieser Versuch jedoch, könnte der BNB-Kurs auch wieder in Richtung 700 $ zurückfallen. Bei einem Investment zum aktuellen Zeitpunkt sollten Anleger generell bedenken, dass das Aufwärtspotenzial von BNB nicht wesentlich größer ist als das von BTC. Beide Kryptos befinden sich nahe ihrer Allzeithöchststände und weisen bereits eine immense Marktkapitalisierung auf. Das bringt viele Anleger dazu, eher in jüngere Altcoin-Projekte wie beispielsweise Snorter zu investieren, die sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden.

Snorter ist im Gegensatz zum Binance Coin noch ganz am Anfang seiner Entwicklung

Das Projekt Snorter verfolgt das Ziel, einen Telegram-Trading-Bot auf den Markt zu bringen, der mit etablierten Größen wie Bonkbot oder Banana Gun mithalten kann. Der Snorter-Bot baut dabei auf der Solana Virtual Machine auf. Das Solana-Netzwerk zählt ja zu den effektivsten und leistungsstärksten im gesamten Kryptobereich, was dem Snorter-Bot extrem schnelle und vor allem günstige Trades ermöglicht.

Subsekundenschnelle Ausführungen und Gebühren von unter 1 % pro Trade könnten ihm dabei helfen, sich eine Marktlücke im aufkommenden Telegram-Trading-Sektor zu sichern.

Als projekteigene Kryptowährung könnte der Coin SNORT vom Erfolg des Snorter-Bots profitieren. Bis Letzterer voll funktionsfähig ist und sich am Markt etabliert hat, müssen zwar noch viele Hürden genommen werden, doch Anleger sehen hier offenbar viel Wachstumspotenzial.

Tatsächlich konnten bisher bereits über 2 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern eingesammelt werden. Heute besteht noch die Möglichkeit, im Presale zum rabattierten Festpreis von 0,0991 $ in SNORT zu investieren. Auf diesem Weg sichert man sich den frühest- und günstigstmöglichen Einstieg.

Im Presale erworbene Coins können zudem auch für eine jährliche Rendite im dreistelligen Bereich gestakt werden. Der Kauf von SNORT ist sowohl mit Bankkarte als auch mit etablierten Kryptowährungen ganz einfach über die offizielle Snorter-Website und das dort befindliche Presale-Widget möglich.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.