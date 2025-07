Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist erneut in Alarmbereitschaft. Im südlichen China breitet sich das durch Mücken übertragene Chikugunya-Virus zügig aus. Übertragen wurde die Krankheit laut der WHO bereits in 119 Ländern. Erinnerungen an einen Ausbruch vor 20 Jahren werden wach - und die ersten Impfstoff-Aktien fangen an zu steigen.

