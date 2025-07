DJ EU bereitet Zölle für Scheitern der Verhandlungen mit den USA vor

Von Kim Mackrael

DOW JONES--Die Europäische Union will zwei Pakete potenzieller Zölle gegen die USA zusammenschnüren. Beide sollen bereit sein, Anfang August in Kraft zu treten, falls mit der US-Regierung kein Deal zustande kommt.

Das neue Paket erfordere die Zustimmung der EU-Mitgliedstaaten und könnte am 7. August in Kraft treten, sagte ein Sprecher der EU-Kommission. Es werde erwartet, dass das Paket US-Warenexporte in die EU im Volumen von 100 Milliarden US-Dollar umfasst.

"Der primäre Fokus der EU liegt darauf, eine Verhandlungslösung mit den USA zu finden", so der Sprecher. Beide Seiten blieben in Kontakt. Die EU bereite sich aber auf alle Eventualitäten vor, darunter falle auch die Möglichkeit zusätzlicher Maßnahmen, die über die bereits vorgeschlagenen beiden Zollpakete hinausgehen.

July 23, 2025 09:00 ET (13:00 GMT)

